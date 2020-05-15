- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن نموذج لمستكشف المريخ يتسلق التلال ويتجنب العوائق (صور) والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ابتكر الفريق المركبة المصغرة بناءً على مركبة (RP15)، التي يمكنها تحريك عجلاتها لتحسين واختبار التصيميم.
نموذج مستكشف المريخ
وقال البروفيسور دان جولدمان، من كلية الفيزياء في معهد جورجيا للتكنولوجيا، إن المركبة تم تصنيعها باستخدام أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد.
كما أنه باستخدام حركة معقدة أطلق عليها الباحثون اسم "دواسة الدوران الخلفية"، يمكن للروبوت أن يتسلق منحدرًا باستخدام تصميمه الفريد، ولديه زوائد ذات عجلات يمكن رفعها عن بُعد، لدمج حركات التجديف والمشي وتثبيت العجلات.
نموذج مستكشف المريخ
قال البروفيسور جولدمان من جورجيا تكنولوجى، "عندما تتدفق المواد السائبة، يمكن أن يخلق مشاكل للروبوتات التي تتحرك عبرها"، مضيفا "تتمتع هذه المركبة المتجولة بدرجات كافية من الحرية حتى تتمكن من الخروج من الاختناقات بشكل فعال".
وتستخدم العجلات الأمامية لدفع الحصى لأسفل مما يخلق "تلة سائلة'' للعجلات الخلفية ليست شديدة الانحدار مثل المنحدر الحقيقي الذي تحاول تسلقه.
نموذج مستكشف المريخ
قال سيدهارت شريفاستافا، وهو طالب جامعي في كلية جورج دبليو وودروف للهندسة الميكانيكية بجورجيا تك، إنه تم تطويره باستخدام بنية نموذجية باستخدام مكونات متاحة تجاريًا.
وأضاف، "مكّن هذا فريقنا من استخدام الروبوت الخاص بنا كأداة مختبرية قوية وتركيز جهودنا على استكشاف التجارب الإبداعية والمثيرة للاهتمام دون القلق بشأن الإضرار بالمركبة، أو توقف الخدمة".
نموذج مستكشف المريخ
قال البروفيسور جولدمان من جورجيا تكنولوجى، "عندما تتدفق المواد السائبة، يمكن أن يخلق مشاكل للروبوتات التي تتحرك عبرها"، مضيفا "تتمتع هذه المركبة المتجولة بدرجات كافية من الحرية حتى تتمكن من الخروج من الاختناقات بشكل فعال".
وتستخدم العجلات الأمامية لدفع الحصى لأسفل مما يخلق "تلة سائلة'' للعجلات الخلفية ليست شديدة الانحدار مثل المنحدر الحقيقي الذي تحاول تسلقه.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ناسا تكشف عن نموذج لمستكشف المريخ يتسلق التلال ويتجنب العوائق (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.