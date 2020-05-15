شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن نموذج لمستكشف المريخ يتسلق التلال ويتجنب العوائق (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشأت وكالة ناسا مستكشف جديد للمريخ قادر على تسلق التلال حتى لو كانت مغطاة بالرمل والحصى، كما أن عجلاته تتجنب التعثر، وهو ما يجعله مثالي لمهام الاستكشاف المستقبلية، وابتكر باحثو جورجيا هذه المركبة الأكثر مرونة، وهى على عكس مستكشف ناسا الحالي "كيريوسيتى" على كوكب المريخ، فيمكن لهذا التصميم الصغير المشي والتجديف ودفع العجلات في طريقها إلى أعلى التل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ابتكر الفريق المركبة المصغرة بناءً على مركبة (RP15)، التي يمكنها تحريك عجلاتها لتحسين واختبار التصيميم.

نموذج مستكشف المريخ

وقال البروفيسور دان جولدمان، من كلية الفيزياء في معهد جورجيا للتكنولوجيا، إن المركبة تم تصنيعها باستخدام أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد. كما أنه باستخدام حركة معقدة أطلق عليها الباحثون اسم "دواسة الدوران الخلفية"، يمكن للروبوت أن يتسلق منحدرًا باستخدام تصميمه الفريد، ولديه زوائد ذات عجلات يمكن رفعها عن بُعد، لدمج حركات التجديف والمشي وتثبيت العجلات.



نموذج مستكشف المريخ

قال البروفيسور جولدمان من جورجيا تكنولوجى، "عندما تتدفق المواد السائبة، يمكن أن يخلق مشاكل للروبوتات التي تتحرك عبرها"، مضيفا "تتمتع هذه المركبة المتجولة بدرجات كافية من الحرية حتى تتمكن من الخروج من الاختناقات بشكل فعال". Advertisements وتستخدم العجلات الأمامية لدفع الحصى لأسفل مما يخلق "تلة سائلة'' للعجلات الخلفية ليست شديدة الانحدار مثل المنحدر الحقيقي الذي تحاول تسلقه.



نموذج مستكشف المريخ

قال سيدهارت شريفاستافا، وهو طالب جامعي في كلية جورج دبليو وودروف للهندسة الميكانيكية بجورجيا تك، إنه تم تطويره باستخدام بنية نموذجية باستخدام مكونات متاحة تجاريًا. وأضاف، "مكّن هذا فريقنا من استخدام الروبوت الخاص بنا كأداة مختبرية قوية وتركيز جهودنا على استكشاف التجارب الإبداعية والمثيرة للاهتمام دون القلق بشأن الإضرار بالمركبة، أو توقف الخدمة".



نموذج مستكشف المريخ

قال البروفيسور جولدمان من جورجيا تكنولوجى، "عندما تتدفق المواد السائبة، يمكن أن يخلق مشاكل للروبوتات التي تتحرك عبرها"، مضيفا "تتمتع هذه المركبة المتجولة بدرجات كافية من الحرية حتى تتمكن من الخروج من الاختناقات بشكل فعال".

وتستخدم العجلات الأمامية لدفع الحصى لأسفل مما يخلق "تلة سائلة'' للعجلات الخلفية ليست شديدة الانحدار مثل المنحدر الحقيقي الذي تحاول تسلقه.