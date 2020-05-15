شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: أشكر الجميع على تهانى عيد الميلاد وأتمنى الحصول على الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك صورة عبر حسابه الرسمى يشكر كل متابعيه وأصدقاءه على تهانى عيد ميلاده، إذ يحتفل الملياردير الشاب اليوم بعيد ميلاده الـ36، وتلقى زوكربيرج على هذه الصورة آلاف التعليقات والتهنئة.

وعلق زوكربيرج على الصور قائلاً: "شكرًا لجميع تهانى عيد ميلاد، وأتمنى لكم جميعًا أن تكون بصحة جيدة، وأتطلع إلى يوم جميل مع عائلتى وآمل أن أحصل على قسط من الراحة".

وقد أصبح الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج، الذى بلغ السادسة والثلاثين من عمره اليوم، أصغر ملياردير فى العالم فى سن 23 عاما 2008، حيث يعد زوكربيرج واحد من أكثر الرؤساء التنفيذيين البارزين فى العالم بقيمة تقدر بحوالى 54 مليار دولار، ويجيد الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك بطلاقة 6 لغات، حيث يمكنه القراءة والكتابة والتحدث بالفرنسية والعبرية واللاتينية واليونانية القديمة والماندرين والإنجليزية، إذ تعلم لغة الماندرين حتى يتمكن من التواصل مع أفراد أسرة زوجته.

وولد زوكربيرج فى 14 مايو 1984 فى دابس فيرى بنيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية لأب طبيب أسنان وأم طبيبة نفسية، هو الابن الوحيد لأسرته ولديه ثلاث أخوات.

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قبل إنشاء فيس بوك، أطلق Mark Zuckerberg موقعًا إلكترونيًا باسم Fesmas خلال أيام دراسته الجامعى، ثم قام بالتعاون مع زملائه بتطوير موقع للتواصل الاجتماعى والذى يسمح للمستخدمين بتصميم صفحاتهم الشخصية وتحميل صورهم والتواصل مع المستخدمين الآخرين، وقاموا بتسمية هذا الموقع بـ The Facebook وكل ذلك من داخل أبواب سكن هارفرد الطلابى، فى شهر يونيو 2004 قام مارك بمغادرة الجامعة والانتقال بشركته إلى Palo Al California وذلك لتكريس وقته لفيس بوك وكان مستخدمو الموقع فى ذلك الحين تجاوزوا المليون، والتقى بزوجته المستقبلية، بريسيلا تشان فى حفلة بالكلية، واعترفت بأنها كانت ترى زوكربيرج فى البداية بأنه شخص "ممل بشكل رهيب".