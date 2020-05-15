شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تخضع رائدا "SpaceX Demo-2" للحجر الصحى قبل رحلتهما لمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل رائدا فضاء وكالة ناسا، روبرت بهنكن، ودوجلاس هيرلى، الحجر الصحى، ابتداءً من يوم الأربعاء 13 مايو الجارى، استعدادًا لرحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية فى مهمة سبيس إكس التجريبية 2 التابعة لناسا، وسوف ينطلقان على متن مركبة فضائية "سبيس إكس كرو دراجون" التى يحملها صاروخ "فالكون 9" التابع للشركة بعد أسبوعين فى تمام الساعة 4:33 مساءً شرقى، الأربعاء الموافق 27 مايو، من مركز كينيدى للفضاء التابع للوكالة فى فلوريدا.

يقول موقع وكالة "ناسا"، "بسبب جائحة الفيروس التاجى، شهد الناس فى جميع أنحاء العالم مؤخرًا درجات متفاوتة من الحجر الصحى، وهى فترة من العزلة عن الآخرين لمنع انتشار الأمراض المعدية.. ومع ذلك، بالنسبة لاستعداد أطقم الطائرات للإطلاق، فإن "الاستقرار الصحى لطاقم الطيران" هو جزء روتينى من الأسابيع الأخيرة قبل إقلاع جميع المهام إلى محطة الفضاء".

وأضاف تقرير وكالة الفضاء الأمريكية، "سيكون بهنكن، وهيرلى، أول رواد فضاء أمريكيين يسافرون إلى المحطة على متن مركبة فضائية أمريكية تم إطلاقها من الأراضى الأمريكية منذ تقاعد برنامج مكوك الفضاء فى عام 2011.. ورحلة Demo-2 هى اختبار شامل لآخر طاقم نظام SpaceX، والرحلة جزء من برنامج الطاقم التجارى لوكالة ناسا.. وسيجتمعون مع طاقم " Expedition 63 " الموجود بالفعل على متن المختبر المدارى، رائد الفضاء ناسا كريس كاسيدى، ورائدا الفضاء أناتولى إيفانيشين، وإيفان فاجنر.

ويساعد قضاء الأسبوعين الأخيرين قبل الإقلاع فى الحجر الصحى على ضمان وصول طاقم Demo-2 بصحة جيدة، وحماية أنفسهم وزملائهم فى المحطة الموجودين هناك بالفعل، ونظرًا لأن هيرلى وبهنكن، يتدربان جنبًا إلى جنب وسيعملان ويعيشان كفريق فى محطة الفضاء مع زملائهم، فإنهم غير قادرين على الحفاظ على مسافة 6 أقدام.. وتم تصميم قواعد الحجر الصحى التى وضعتها وكالة ناسا لحماية أطقم رواد الفضاء مع السماح لهم بمواصلة العمل معًا عن كثب، عن طريق تحديد من يمكن أن يكونوا على مقربة منهم وضمان بقائهم فى بيئات يمكن فيها التحكم فى تعرضهم للعدوى أو المواد الخطرة الأخرى مقدمًا بإحكام من انطلاقهم.

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وأضاف التقرير "إذا كانوا قادرين على الحفاظ على ظروف الحجر الصحى فى المنزل، يمكن لأعضاء الطاقم اختيار الحجر الصحى من هناك حتى يسافرون إلى مركز كنيدى للفضاء.. وإذا لم يتمكنوا لسبب ما من الحفاظ على ظروف الحجر الصحى فى المنزل - على سبيل المثال، إذا كان أحد أفراد الأسرة الذين يعيشون معهم غير قادر على الحفاظ على الحجر الصحى بسبب وظيفتهم أو متطلبات المدرسة - لديهم خيار العيش بمرفق الحجر الصحى فى مركز جونسون للفضاء حتى مغادرتهم إلى مركز كنيدى للفضاء".

وتابع "تمت إضافة بعض الإجراءات الوقائية الإضافية بسبب الفيروس التاجى.. على سبيل المثال، أى شخص سيأتى إلى الموقع أو يتفاعل مع الطاقم خلال فترة الحجر الصحى، وكذلك أى شخص مهم، سيتم فحصه بحثًا عن درجة الحرارة والأعراض.. وسيتم اختبار هيرلى وبهنكن، وكذلك أولئك الذين هم على اتصال مباشر ووثيق مع الطاقم مرتين للتحقق من وجود فيروس كإجراء وقائى".

تم إدخال إجراءات التثبيت الصحى لبرنامج Apollo، حيث غادر رواد فضاء ناسا مدارًا أرضيًا منخفضًا للسفر إلى القمر، واستمروا من خلال برامج المكوك ومحطة الفضاء الدولية، وسيبقى بينكن وهيرلى، فى الحجر الصحى بعد وصولهما إلى كينيدى فى 20 مايو، ويستهدف الإقلاع من منصة الإطلاق 39A التاريخية لكينيدى فى 27 مايو الساعة 4:33 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة.