شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل 813 تطبيقا خبيثا يستخدم فى التجسس والسرقة من متجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان لديك هاتف ذكى يعمل بنظام أندرويد، فقد يحثك تقرير جديد على إعادة تقييم التطبيقات التى قمت بتثبيتها، إذ قامت جوجل بإزالة 813 تطبيق من متجر جوجل بلاى، والتى كان من الممكن استخدامها لملاحقة المستخدمين أو مضايقتهم أو التحايل عليهم أو تهديدهم.

طور باحثون من جامعة نيويورك وكورنيل تك ونورتون لايف لوك خوارزمية تسمى CreepRank لتحليل التطبيقات، وقاموا بتشغيل الخوارزمية ضد التطبيقات المثبتة على أكثر من 50 مليون هاتف ذكى يعمل بنظام أندرويد لتحديد ما إذا كان هناك أى برامج زحف مضمنة

حدد التحليل أن 857 تطبيقًا يحتوى على برامج خبيثة، بما فى ذلك 114 تطبيق انتحال، و 80 تطبيق تحرش ، و 63 برنامجًا تعليميًا للقرصنة.

وكتب الباحثون فى دراستهم المنشورة على الإنترنت: "اكتشفنا تطبيقات مستخدمة للتحرش وانتحال الهوية والاحتيال وسرقة المعلومات والإخفاء وحتى التطبيقات التى تدافع عن الضحايا ضد مثل هذه التهديدات".

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أخطر الفريق جوجل بالتطبيقات فى الصيف الماضى، واستناداً إلى النتائج، أزالت جوجل 813 بسبب انتهاك شروطها وشروطها.

وأضاف الباحثون: "نتيجة لعملنا، أزال متجر جوجل Play بالفعل مئات التطبيقات بسبب انتهاكات السياسة، وعلى نطاق أوسع، تُحسِّن نتائجنا وتقنياتنا فهم النظام البيئى لمثل هذه التطبيقات، وستُفيد الجهود المستقبلية التى تهدف إلى التخفيف من الهجمات بين الأشخاص".