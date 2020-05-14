شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب: لن يتم إطلاق خدمة WhatsApp Pay للدفع فى الهند دون الامتثال للوائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة واتس آب أمس الأربعاء للمحكمة العليا أنها لن تطلق بوابة الدفع الخاصة بها، التى يطلق عيها Whatsapp pay قبل الحصول على موافقة بنك الاحتياطى الهندى، ودون الامتثال لجميع لوائح ومعايير الدفع فى البلاد، إذ أدلى المحامى البارز كابيل سيبال بهذا البيان نيابة عن منصة الرسائل أمام رئيس قضاة الهند سا بوبدي.

وقال سيبال: "إن WhatsApp Inc بأنها لن تمضى قدمًا فى خطة المدفوعات دون الامتثال لجميع اللوائح المعمول بها". تم إصدار البيان أثناء الاستماع إلى عريضة تسعى إلى حظر الدفع من عبر واتس آب، لأنه لا يتوافق مع معايير توطين البيانات.

ووفقا لموقع "تايمز أوف إينديا"، كانت المحكمة العليا تتعامل مع عريضة مقدمة من مؤسسة Good Governance Chambers ومقرها دلهى، والتى تسعى إلى منع الحكومة من السماح لتطبيق واتس آب و فيس بوك بتشغيل منصات الدفع.

وادعى الالتماس أنه فى فبراير 2018 منحت NPCI الإذن لواتس آب لتقديم خدمات الدفع الخاصة بها بموجب النظام البيئى UPI.

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زعم الالتماس أن واتس آب، لغرض توفير خدمة الدفع، لم يُطلق "تطبيقًا مخصصًا" للمعاملات التى تم تمكين UPI بها ولكنه قام بتضمين "تطبيق المراسلة" الخاص به مع ميزة تمكين UPI.

وأكد الالتماس أن وصول واتس آب وفيس بوك يمثل تهديدًا حقيقيًا لأمن المعلومات المالية التى يمكن أن تنتقل إليهم.

وسجلت المحكمة بيان سيبال، وأصدرت إشعارات إلى مؤسسة المدفوعات الوطنية فى الهند، ومكتب التحقيقات الفيدرالى والحكومة لمعرفة موقفهم القانونى الرسمى بشأن هذه القضية، وسيكون عليهم الرد فى غضون ثلاثة أسابيع.