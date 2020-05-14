شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 11 معلومة مثيرة عن مارك زوكربيرج.. أصبح ملياردير فى سن الـ23 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج، الذي بلغ السادسة والثلاثين من عمره اليوم ، أصغر ملياردير في العالم في سن 23 عام 2008، حيث يعد زوكربيرج واحد من أكثر الرؤساء التنفيذيين البارزين في العالم بقيمة تقدر بحوالى 54 مليار دولار ، وفقًا لـ فوربس، وفي عيد ميلاد مارك زوكربيرج السادس والثلاثين ، نعرض 11 حقائق مثيرة للاهتمام وأقل شهرة حول مؤسس فيس بوك..
- في سن 23 ، أصبح مارك زوكربيرج أصغر ملياردير في العالم في عام 2008 ، وفقًا لتقدير مجلة فوربس، وقد احتل المرتبة 785 في قائمة المليارديرات في العالم.
- حصل زوكربيرج على عروض عمل من عدة شركات بما في ذلك AOL و مايكروسوفت قبل تخرجه من المدرسة الثانوية، ومع ذلك رفض مؤسس فيس بوك العروض وقرر الذهاب إلى جامعة هارفارد، والتي تركها في نهاية المطاف ليكرس نفسه لإنشاء فيس بوك.
- تحول مارك زوكربيرج إلى نباتي في عام 2011 ، معلناً أنه لن يأكل لحم الحيوانات إلا إذا قتل الحيوان بنفسه.
- الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك لديه كلب مجري اسمه Beast ، ولديه صفحة مخصصة على فيس بوك مع أكثر من 2 مليون معجب.
- في يوليو 2011 ، تجاوز زوكربيرج مؤسسي + Google لاري بيدج وسيرجي برين ليصبح المستخدم الأكثر متابعة على موقع جوجل للتواصل الاجتماعي، وذلك قبل إغلاق المنصة تماما.
- كان زوكربيرج يرتدي نفس القميص الرمادي على فيس بوك كل يوم تقريبًا لأنه يعتقد أنه يوفر له الوقت في الصباح.
- لم يكن دائمًا مبرمجًا عالي المستوى، حيث تعلم لأول مرة البرمجة من C ++
- رفض العديد من العروض بيع الفيس بوك، حيث أرادت العديد من الشركات ذات الأسماء الكبيرة معرفة ما إذا كان يريد البيع - NewsCorp ، و MySpace ، و Viacom ، و Yahoo ، و NBC ، و Microsoft (مرة أخرى) وجوجل
- يبدو أنه أطول مما هو عليه في الصور حقًا، حيث يظهر أن زوكربيرج يبلغ طوله حوالي خمسة أقدام وسبع أو ثماني بوصات فقط، ومع ذلك يبدو أنه أطول في الصور.
- في ديسمبر 2015 ، أعلن زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان التخلي عن 99٪ من حصتهما على فيس بوك طوال حياتهما.
- في أبريل 2018 ، شهد أمام الكونجرس الأمريكي بعد أن تم الكشف عن أن فيس بوك قام بتبادل بيانات المستخدمين مع شركة الاستشارات السياسية Cambridge Analytica.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: 11 معلومة مثيرة عن مارك زوكربيرج.. أصبح ملياردير فى سن الـ23 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.