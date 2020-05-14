شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 11 معلومة مثيرة عن مارك زوكربيرج.. أصبح ملياردير فى سن الـ23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج، الذي بلغ السادسة والثلاثين من عمره اليوم ، أصغر ملياردير في العالم في سن 23 عام 2008، حيث يعد زوكربيرج واحد من أكثر الرؤساء التنفيذيين البارزين في العالم بقيمة تقدر بحوالى 54 مليار دولار ، وفقًا لـ فوربس، وفي عيد ميلاد مارك زوكربيرج السادس والثلاثين ، نعرض 11 حقائق مثيرة للاهتمام وأقل شهرة حول مؤسس فيس بوك..

- في سن 23 ، أصبح مارك زوكربيرج أصغر ملياردير في العالم في عام 2008 ، وفقًا لتقدير مجلة فوربس، وقد احتل المرتبة 785 في قائمة المليارديرات في العالم.

- حصل زوكربيرج على عروض عمل من عدة شركات بما في ذلك AOL و مايكروسوفت قبل تخرجه من المدرسة الثانوية، ومع ذلك رفض مؤسس فيس بوك العروض وقرر الذهاب إلى جامعة هارفارد، والتي تركها في نهاية المطاف ليكرس نفسه لإنشاء فيس بوك.

- تحول مارك زوكربيرج إلى نباتي في عام 2011 ، معلناً أنه لن يأكل لحم الحيوانات إلا إذا قتل الحيوان بنفسه.

- الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك لديه كلب مجري اسمه Beast ، ولديه صفحة مخصصة على فيس بوك مع أكثر من 2 مليون معجب.

- في يوليو 2011 ، تجاوز زوكربيرج مؤسسي + Google لاري بيدج وسيرجي برين ليصبح المستخدم الأكثر متابعة على موقع جوجل للتواصل الاجتماعي، وذلك قبل إغلاق المنصة تماما.

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- كان زوكربيرج يرتدي نفس القميص الرمادي على فيس بوك كل يوم تقريبًا لأنه يعتقد أنه يوفر له الوقت في الصباح.

- لم يكن دائمًا مبرمجًا عالي المستوى، حيث تعلم لأول مرة البرمجة من C ++

- رفض العديد من العروض بيع الفيس بوك، حيث أرادت العديد من الشركات ذات الأسماء الكبيرة معرفة ما إذا كان يريد البيع - NewsCorp ، و MySpace ، و Viacom ، و Yahoo ، و NBC ، و Microsoft (مرة أخرى) وجوجل

- يبدو أنه أطول مما هو عليه في الصور حقًا، حيث يظهر أن زوكربيرج يبلغ طوله حوالي خمسة أقدام وسبع أو ثماني بوصات فقط، ومع ذلك يبدو أنه أطول في الصور.

- في ديسمبر 2015 ، أعلن زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان التخلي عن 99٪ من حصتهما على فيس بوك طوال حياتهما.

- في أبريل 2018 ، شهد أمام الكونجرس الأمريكي بعد أن تم الكشف عن أن فيس بوك قام بتبادل بيانات المستخدمين مع شركة الاستشارات السياسية Cambridge Analytica.