شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف خاصية جديدة لمتصفح كروم.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة جوجل على إضافة خاصية جديدة لمتصفحها جوجل كروم، حسبما أعلنت عن ذلك، وهذه الخاصية هي عمل مجموعات لنوافذ التبويب وترتيبها فى فئات، إذ ستساعد هذه الخاصية مستخدمي جوجل كروم على تنظيم نوافذهم المفتوحة، حيث يمكن وضع كل فئة في مجموعة واحدة بدلاً من تركها منثورة أفقياً.

وقالت جوجل إن الخاصية متوفرة في أحدث نسخة Chrome Beta التجريبية وستنتشر على نطاق أوسع في نسخ كروم على أجهزة الكمبيوتر خلال الأسبوع القادم.

ويعتبر تنفيذ جوجل خطوة عمل المجموعات هذه مفيدة لمن تتطلب طبيعة عملهم فتح عدد كبير جداً من النوافذ، ويمكنك إنشاء مجموعة عبر ضغط الزر الأيمن للماوس على إحدى النوافذ وإعطائها اسماً ولوناً خاصين به.

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كما سترى بعد ذلك لون المجموعة تحت جميع النوافذ المشمولة في المجموعة، ويمكنك أن تجر النوافذ من مجموعة إلى أخرى إذا أردت أن تغير تنظيمها، ووفقا لما ذكره موقع "الرؤية" الإماراتى.

وجدير بالذكر أعلنت شركة جوجل منذ أسبوع تمديد قرار السماح للموظفين بالعمل من المنزل لبقية العام، بالتزامن مع وضع الشركة خططا لإعادة فتح مكاتبهما قريبا، حسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي".

وقال الرئيس التنفيذي لـ "جوجل" "ساندر بيتشاي": الموظفون الذين بحاجة إلى العودة إلى المكتب يمكنهم فعل ذلك من يوليو، مع تطبيق إجراءات أمان محسنة، مضيفا أن غالبية الموظفين القادرين على أداء وظائفهم من المنزل سيسمح لهم بذلك حتى نهاية العام.

وكانت "جوجل" في البداية قد أوضحت أنها ستسمح بسياسة العمل من المنزل حتى الأول من يونيو، ولكنها مددت ذلك لسبعة أشهر إضافية.