شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تشكل شبكة من الأقمار الصناعية لإنترنت الأشياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم المؤسسة الصينية للعلم الجوى والفضائى أن تنشئ بحلول عام 2023 شبكة من الأقمار الصناعية من شأنها التأثير على تطور إنترنت الأشياء، وأفادت صحيفة China Daily الصينية أمس الأربعاء بأن الصين تنوى أن تطلق 80 قمرا صناعيا من هذا النوع إلى ارتفاع 560 كيلومترا فوق سطح الأرض لتضمن إرسال المعلومات فائقة الدقة ضمن نطاق ضيق للترددات.

وقال باحث فى مؤسسة العلم الفضائى الصينية إن البنية الفضائية الحالية للاتصالات التى تغطى الأرض صارت غير كافية آخذا بعين الاعتبار التطور الهائل لإنترنت الأشياء الذى شهده العالم فى الآونة الأخيرة، حسب روسيا اليوم.

وأوضح أن الأقمار الصناعية تغطى حاليا 20% من مساحة اليابسة وحوالى 50% من البحار والمحيطات، ما يعد أمرا غير كاف لتحقيق المشاريع المستقبلية واسعة النطاق.

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وسيكون إنترنت الأشياء، حسب الباحث الصينى، بعد انتهاء تحقيق المشروع متاحا ليلا ونهارا لمستخدمى الإنترنت.

يذكر أن المؤسسة الصينية للعلم الجوى والفضائى كانت قد أطلقت الثلاثاء 12 مايو قمرين صناعيين من طراز "شينج جونج – 2 – 01" و" شينج جونج – 2 – 02" للاتصال وإنترنت الأشياء، وقد أطلقت على أولهما تسمية "ووهان" نسبة إلى المدينة الصينية التى تمكنت من القضاء على انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أكدت وكالة شينخوا فى إبريل الماضى أيضا أن الصين عازمة على إطلاق قمر جديد فى مايو ليكون آخر الأقمار التى تكمل منظومة Beidou-3 الملاحية الفضائية، وقالت الوكالة "إن BDS-3 الذى سيطلق فى مايو من قاعدة سيتشان الفضائية جنوب غرب الصين وسيكون القمر رقم 55 الذى ترسله الصين إلى الفضاء جزءا من منظومة Beidou للملاحية عبر الأقمار الصناعية، وهو القمر الأخير الذى سيكمل هذه المنظومة".