تكنولوجيا: NVIDIA تقدم كرت شاشة A100 بمعمارية Ampere في مركز بيانات بقيمة 200000 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة NVIDIA عن إصدارها الجديد من كرت الشاشة المميزة A100 التي ترتكز على معمارية الشركة الجديدة Ampere، والتي تدعم مركز بيانات بقيمة 200 ألف دولار.

في مؤتمر GTC الذي عقد اليوم من NVIDIA، كشفت عملاق تصنيع كرت الشاشة عن A100 التي لا تستهدف اللاعبين، أو المحترفين في محطات العمل، إلا أنه يستهدف مراكز البيانات مع أكبر إصدار من كروت الشاشة الذي يرتكز على تحسين هندسة ومعمارية كرت الشاشة كبديل لتحسين التكوينات.

لم تكشف NVIDIA عن تفاصيل دقيقة عن معمارية Ampere الجديدة في وحدة A100 الجديدة والتي تتميز بتصميم ضخم، مع حجم 826 مم 2 لقالب كرت الشاشة، أي أعلى من إصدار الشركة السابق V100 الذي جاء بحجم 815 مم 2.

وترتكز وحدة معالجة الرسوميات A100 على دقة تصنيع 7 نانومتر مع عملية تصنيع TSMC، وهي ترقية عن الإصدار الحالي المميز بدقة تصنيع 12 نانومتر، أي أن الإصدار الجديد يتميز بخفض بنسبة 40% في مساحة الترانزستور، حيث تتضمن A100 عدد 54 مليار ترانزستور، كما تصل كثافة الترانزستور في A100 إلى 65 مليون في كل مم 2.

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كما تتضمن A100 عدد 6912 من أنوية FP32 CUDA، و422 من أنوية Tensor، لذا فإن عملية التصنيع الجديدة أتاحت لشركة إنفيديا أن تضغط عدد أكبر من الترانزستور في الإصدار الجديد.

وتأتي A100 في نظام DGX A100 مع 8 A100s، و 64 من أنوية شريحة خادم AMD، وسعة ذاكرة 1 تيرابايت إلى 15 تيرابايت في NVME، وتؤكد NVIDIA على أن A100 تأتي بسعر أعلى بنسبة 33 % عن الإصدارات السابقة، مع آداء أفضل 20 مرة في تقنية الذكاء الإصطناعي مقارنة بالإصدار السابق V100.

يذكر أن شركة NVIDIA قدمت بالفعل A100 في مركز البيانات DGX A100 لمعمل Argonne National Lab، ليدعم مكافحة إنتشار فيروس COVID-19.

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