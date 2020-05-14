بشاشة دوارة.. هاتف جديد من 'إل جي' يثير الدهشة!

سربت بعض مواقع الإنترنت معلومات مفادها أن شركة إل جي تتحضر لإطلاق هاتف بتصمم مبتكر وغريب.
ومن المفترض أن يطلق على الهاتف الجديد اسم Wing، وتأتي شاشته الأساسية المتحركة بمقاس 6.8 بوصة، أما الشاشة الداخلية الثابتة التي ستظهر تحت الأولى عند تحريكا فستكون بمقاس 4 بوصات تقريبا وأبعاد "1:1"، والكاميرا الأساسية فيه فستأتي ثلاثية العدسة بدقة 64 ميغابيكسل.
ولم تدل إل جي بعد بأي تصريحات رسمية عن موعد إطلاق هذا الجهاز أو سعره، لكن التسريبات تشير إلى أنه سيطلق في النصف الثاني من العام الجاري، بسعر أغلى بقليل من هواتف Velvet الشهيرة، أي أكثر من 800 دولار، وسيزود بمعالجات Snapdragon 700 من الجيل الجديد، كما سيدعم الاتصال بشبكات 5G.
وتجدر الإشارة إلى أن إل جي كانت قد طرحت سابقا هواتف بتصاميم فريدة مثل LG LB1500، والذي اعتبر قبل 10 سنوات تحفة تقنية حينها، كون شاشته كانت متحركة، وكان يدعم ميزة عرض القنوات التلفزيونية.
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