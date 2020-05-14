تكنولوجيا: سيارات EV المستقبلية من Kia ستحقق شحن سريع للغاية بقوة 800 فولت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن تقنية الشحن السريع ذو قوة 800 فولت لن تكون مقتصرة فقط على سيارات EV الفاخرة في المستقبل القريب، فقد كشفت شركة Kia (عبر Autoblog) أن بعض سيارات EV القادمة ستأتي بسعة شحن 800 فولت، وليس فقط في الموديلات المتطورة.

فسيتم تشغيل الهندسة المعمارية عندما تتطابق تمامًا مع الاستخدام المتوقع من سيارة معينة، وقد تراها في سيارة كوبيه أو سيارة سيدان قوية، ولكن “المشترين الواعين بالتكلفة” وغيرهم ممن يقودون سيارات أكثر اعتدالاً سيتعين عليهم الاستفادة من 400V.

وكما هو الحال مع 800 فولت في سيارات مثل بورش تايكان وأودي E-Tron GT القادمة من Audi، من المفترض أن تكون المكاسب كبيرة عندما يتم توصيل الشاحن الصحيح. وتهدف Kia إلى عمليات إعادة الشحن التي تقل عن 20 دقيقة حتى عندما توفر نطاقًا يتجاوز 310 أميال.

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لا يزال هذا أبطأ بكثير من مضخة البنزين، ولكنه سريع بما فيه الكفاية بحيث يمكنك التوقف لفترة قصيرة إلى حد معقول وتوقع العودة إلى الشحن الكامل.

لم تذكر الشركة بالضبط عن السيارات التي يتم تطويرها، ومع ذلك، فهي تتوقع بيع 11 طرازًا حول العالم بحلول عام 2025، ومن المقرر أن يتم إنتاج أول جيل جديد لها (إنتاج Imagine) في عام 2021.

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