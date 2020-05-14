تكنولوجيا: NVIDIA تعلن عن دفع نظام الحاسب العملاق DGX A100 لدعم مكافحة COVID-19

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة NVIDIA اليوم عن خططها لتوظيف تقنية الشركة في مجال الحوسبة والذكاء الإصطناعي لدعم مكافحة إنتشار فيروس COVID-19.

انضمت شركة NVIDIA إلى المعركة القائمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال دفع خبرتها في مجال الحوسبة وتقنية الذكاء الإصطناعي التي تقدمها في جهاز الحاسب العملاق GDX A100 إلى معامل Argonne National Lab، وذلك بهدف إستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي في النظام لوضع إحتمالات سريعة لمواجهة إنتشار الفيروس.

جاء إعلان إنفيديا في حدث GTC 2020 الذي عقدته الشركة اليوم، حيث تستعد الشركة لإرسال الدفعة الأولى من أنظمة الحوسبة التي ترتكز على الذكاء الإصطناعي إلى المعمل، لتعمل على دعم الأبحاث في إختبار كفاءة العلاج المقدم لفيروس كورونا بآداء سريع.

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ويعد نظام DGX A100 الجيل الثالث من أنظمة NVIDIA التي ترتكز على الذكاء الإصطناعي، حيث يدعم حتى 5 petaflops في قوة الحوسبة، التي تدعمها Ampere A100 Tensor Core الجديدة من الشركة.

ولقد أكدت إنفيديا على أن نظام A100 واحد يمكن أن يدعم إدار مركز بيانات بشكل كامل وسلس في منصة بقدرات مرنة، كما أشارت NVIDIA إلى إستخدام الشركة أقوى الأنظمة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك من خلال دراسة سريعة لمدى نجاح العلاج واللقاحات المقدمة، مع إمكانية تحديد ودراسة إنتشار الفيروس خلال أيام أو بضع شهور.

كما أشارت كيمبرلي باول من NVIDIA إلى أن عملية دراسة العلاج واللقحات ستبدأ سريعاً ما أن يتم تركيب نظام A100 الأول، وذلك من خلال تطبيق تقنية الذكاء الإصطناعي لإختبار وفحص مليار دواء في أقل من 24 ساعة.

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