تكنولوجيا: هوندا تجلب Android Auto إلى دراجات Gold Wing النارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد كانت شركة هوندا أول من جلب Apple CarPlay إلى الدراجات النارية في عام 2017، تاركة معجبي أندرويد معلقين منذ ذلك الحين. ولكن الآن، يبدو أنه لا داعي للانتظار.

فقد كشفت الشركة أن الجيل الحالي من دراجات Gold Wing سوف ستحصل على دعم Android Auto في منتصف شهر يونيو، حيث ستتمكن من التنقل مع خرائط جوجل أو بث موسيقى يوتيوب مع ترك هاتفك محفوظًا بأمان.

ومن جدير بالذكر أن كل من Android Auto و CarPlay سيأتيان لمزيد من الدراجات في المستقبل.

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