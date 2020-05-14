تكنولوجيا: Nvidia تؤكد على دعم الجيل القادم من كرت GeForce بمعمارية Ampere

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف Jen-Hsun Huang الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia عن خطط الشركة لدعم الجيل القادم من كرت الشاشة GeForce بمعمارية Ampere الجديدة.

في تقارير جاءت حول العرض التقديمي لشركة Nvidia اليوم، كشف عن خطط الشركة للجيل القادم من كرت الشاشة، الذي سيرتكز على منصة موحدة، لدعم الألعاب، مراكز البيانات، والخدمات السحابية إلى جانب تقنية الذكاء الإصطناعي.

تدعم معمارية Ampere كل الإصدارات القادمة من كرت الشاشة على مدار العام أو العامين القادمين، حيث أكد Jen-Hsun Huang في تصريحاته على أن معمارية Ampere الجديدة تستبدل بها Nvidia شرائح Turing وVolta، بمنصة واحدة.

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وتعد Turing المعمارية المستخدمة من Nvidia الآن في كروت الشاشة المخصصة للألعاب الحالية من GTX 1650 وحتى كرت الشاشة RTX 2080 Ti، كما تشير التسريبات إلى أن معمارية Ampere ستكون بديل للتصميم الإحترافي في Volta، على أن تدعم المعمارية الجديدة أجهزة الألعاب القادمة.

وتشير التوقعات إلى أن Nvidia ستقدم الجيل القادم من كرت الشاشة مع معمارية Ampere ما بين شهري أغسطس وسبتمبر، كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا على أن الجيل القادم من كرت الشاشة يرتكز على تغيير الهندسة المعمارية كبديل لتغيير التكونيات.

كما أشار تقرير MarketWatch إلى أن معمارية Ampere تقدم GA100 في خوادم DGX A100، مع دقة تصنيع 7 نانومتر، و 54 مليار ترانزستور، أي أعلى من معمارية Turing التي تتميز بدقة تصنيع 12 نانومتر، و18.6 مليار ترانزستور و21.1 مليار وحدة معالجة V100 Volta الرسوم.

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