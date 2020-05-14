فاطمة أيت طالب - دبي - كان الهاتف Galaxy A21s محورًا لعدد من الشائعات في الفترة الماضية، واليوم نحن هنا مع صور مسربة جديدة لهذا الهاتف تستعرض لنا الواجهة الأمامية لهذا الهاتف والتي تضم شاشة كاملة تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، فضلا عن الواجهة الخلفية لهذا الهاتف والتي تضم أربع كاميرات على شكل الحرف L في الركن الأيسر العلوي جنبًا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، فهذه الصورة تؤكد لنا كذلك قدوم الهاتف Galaxy A21s مع أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل في الجانب الأيمن.
وبغض النظر عن التصميم، فقد كشف لنا المصدر الذي كان وراء تسريب هذه الصور أن الهاتف Galaxy A21s سيأتي كذلك مع مواصفات تقنية تشمل شاشة PLS TFT بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من طراز Exynos 850، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh.
الهاتف Galaxy A21s الجديد سيأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل، ومع أربع كاميرات في الخلف على شكل الحرف L بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10.
قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المتوقع أن يصل الهاتف Galaxy A21s الجديد بحلول نهاية هذا الشهر بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأبيض والأسود والأزرق، وبسعر 199 يورو أو 209 يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب صور ومواصفات وسعر الهاتف Galaxy A21s القادم من سامسونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.