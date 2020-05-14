Xiaomi تكشف النقاب عن سماعات Xiaomi Mi AirDots 2 SE، وتُكلف 24$ فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Xiaomi النقاب عن نسخة إقتصادية من سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها، تُدعى Xiaomi Mi AirDots 2 SE. سماعات الأذن الجديدة هذه متاحة للطلب المسبق في الصين وسيتم البدء بشحنها في اليوم 19 مايو. هذه السماعات تُكلف 24 دولار أمريكي، وهو ما يعني أقل من نصف سعر سماعات Xiaomi Mi AirDots 2s الحالية.

الفرق الرئيسي هو أن سماعات Xiaomi Mi AirDots 2 SE الجديدة لا تدعم الترميز عالي الدقة LHDC، ولكنها توفر الترميز AAC. هذه السماعات الجديدة من شركة Xiaomi تقترن بهاتفك الذكي بإستخدام تقنية البلوتوث 5.0، ويتم نقل الإشارة في نفس الوقت إلى كل سماعة.

كل سماعة تزن 4.7 جرام فقط وهي قادرة على توفير 5 ساعات من الإستخدام علمًا أن العلبة تضيف 20 ساعة إضافية إلى عمر البطارية ويمكن شحنها في 1.5 ساعة بإستخدام كابل USB Type-C المرفق. الشحن اللاسلكي غير مدعوم، ومع ذلك، هناك أشياء مميزة أخرى تعوض ذلك.

تحتوي سماعات Xiaomi Mi AirDots 2 SE الجديدة على عناصر حساسة للمس كما أنها تستطيع التعرف على وضع الإرتداء، وهذا ما يجعلها قادرة على إيقاف الموسيقى مؤقتًا بشكل تلقائي أثناء خلعها ثم إستئنافها بمجرد إعادتها.

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هناك تكامل عميق مع هواتف MIUI الخاصة بالشركة، والتي يمكنها أن تظهر لك مستوى الطاقة في كل سماعة والعلبة. أيضًا، في المرة الأولى التي تفتح فيها العلبة، سيكتشفها الهاتف ويقوم بعملية الإقتران بسلاسة.

تدعم سماعات Xiaomi Mi AirDots 2 SE الجديدة نفس ميزة ” إلغاء الضوضاء المحيطة ” المدعومة في سماعات Xiaomi Mi AirDots 2s، وهي الميزة التي تعمل على إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات بإستخدام إثنين من الميكروفونات. ومع ذلك، لا يوجد دعم كامل لإلغاء الضوضاء.