تكنولوجيا: صور رسمية تكشف عن تصميم ومواصفات Honor X10 5G قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Honor القادم في 20 من مايو للإعلان عن سلسلة هواتف Honor X10، واليوم تقدم أحدث الصور الرسمية تفاصيل حول مواصفات وتصميم هاتف Honor X10 5G قبل الإعلان الرسمي.

تؤكد الصور الرسمية لهاتف Honor X10 5G على تصميم الكاميرة الأمامية المنبثقة، كما تأتي الكاميرة الخلفية في وحد مستطيلة الشكل بإعدادات ثلاثية.

أيضاً رصد هاتف Honor X10 5G على موقع Vmall الرسمي في الصين، كما شارك Ishan Agarwal بعض المواصفات التي ينطلق بها هذا الإصدار خلال الفترة القادمة، حيث ينطلق هاتف Honor X10 5G بشاشة LCD بحجم 6.63 إنش، بجودة عرض FHD بلس، مع معدل تحديث 90Hz.

كما يضم هاتف Honor X10 5G مستشعر Sony IMX600y رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 40 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل.

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ويدعم هاتف Honor X10 5G معايير IP5X في مقاومة الماء والغبار، كما ينطلق بواجهة MagicUI 3.1.1 مع نظام تشغيل Android 10، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Krin 820 5G، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وإختيارين في السعة التخزينية بين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة NM.

أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف Honor X10 5G بطارية بقدرة 4300 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، أيضاً تشير بعض التوقعات إلى أن هاتف X10 Pro 5G يضم مستشعر periscope بدقة 8 ميجا بيكسل، بميزة دعم تكبير بصري حتى 5 مرات.

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