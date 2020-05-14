هواتف Galaxy Note 20 ستستخدم مستشعر أكبر للبصمة يعمل بالأمواج فوق الصوتية من كوالكوم

فاطمة أيت طالب - دبي - عاد Ross Young اليوم مع المزيد من المعلومات حول هواتف Galaxy Note 20 القادمة من سامسونج. لقد قام بالفعل بالكشف عن بعض التفاصيل حول شاشات الهاتفين Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20، والآن يقول أن كلا الهاتفين سيكونا أول من يستخدم تقنية قراءة بصمات الأصابع Qualcomm 3D Sonic Max الجديدة من كوالكوم.

هذه التقنية الجديدة تسمح بإنشاء مساحة إستشعار أكبر بنحو ×17 من قبل، وتغطي 20mm×30mm علمًا أن المستشعرات الحالية تغطي مساحة 4mm×9mm فقط. وتجدر الإشارة إلى أنه يُمكن للمستشعر Qualcomm 3D Sonic Max الجديد مسح بصمتين في آن واحد، مما يزيد من مستوى الأمان الذي يقدمه النظام.

يعتقد Ross Young وفريقه أن شركة سامسونج ستلتزم بإستخدام الثقب في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية. ويوضح أن تقنية LTPO التي سيتم إستخدامها جيدة لأنها توفر 5% إلى 15% من الطاقة، ولكن نظرًا لأنها تتطلب ترانزستورًا إضافيًا لكل بكسل، فمن الصعب إنشاء شاشات ذات DPI عالي.

الهاتف Galaxy Note 20 سيأتي مع ذاكرة عشوائية أكبر بحجم 16GB كمعيار، إرتفاعًا من 12GB في الجيل السابق. ستتراوح سعة البطارية في هذا الهاتف بين 4000mAh و 5000mAh.

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وبالعودة إلى التقارير السابقة، فيبدو أن الهاتف Galaxy Note 20 سيُفوت قطار معدل التحديث العالي، وسيأتي مع شاشة قادرة على بلوغ 60Hz على مستوى معدل التحديث. من ناحية أخرى، سيكون الهاتف +Galaxy Note 20 قادرًا على بلوغ معدل التحديث السلس 120Hz.

وبالعودة إلى التقرير السابق، فقد كشف لنا أن الهاتف +Galaxy Note 20 سيضم شاشة أكبر بقليل مقارنة مع +Galaxy Note 10 الحالي يبلغ حجمها 6.87 إنش مع الإحتفاظ بالدقة البالغة +QuadHD وبكثافة البكسلات البالغة 497 بكسل في كل إنش.

أما بالنسبة للهاتف Galaxy Note 20، فقد كشف لنا تسريب الأمس أن هذا الهاتف سيضم شاشة بحجم 6.42 إنش وبدقة +FullHD. ويُشاع بأن شاشة OLED المستخدمة في الهاتف +Galaxy Note 20 سيتم إنتاجها بإستخدام تقنية LTPO، وهي التقنية التي من شأنها أن توفر الطاقة بنسبة 15 في المئة مقارنة مع تقنية LTPS التي سيتم إستخدامها في شاشة الهاتف Galaxy Note 20. وتم رصد تقنية LTPO لأول مرة في Apple Watch Series 4، ولكن قررت سامسونج إستخدام شاشة LTPO لأول مرة في الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2.