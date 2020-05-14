سامسونج تُعلن عن الهاتف Galaxy A Quantum مع تقنية التشفير الكمومي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج وشركة الإتصالات الكورية الجنوبية SK Telecom اليوم عن هاتف ذكي جديد متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G يُطلق عليه إسم Galaxy A Quantum.

يُعتبر Galaxy A Quantum أول هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في العالم مجهز برقاقة توليد الأرقام العشوائية الكمية ( QRNG )، وهي الرقاقة التي طورتها شركة ID Quantique السويسرية التابعة لشركة SK Telecom. هذه الرقاقة تحمل الإسم الرمزي SKT IDQ S2Q000، وهي تعمل على تعزيز أمان بيانات الهاتف بإستخدام تقنية التشفير الكمومي لإنشاء أرقام عشوائية وإنشاء مفاتيح آمنة لا يمكن التنبؤ بها.

هذه الرقاقة تحتوي على LED ومستشعر للصور من نوع CMOS، والذي يكتشف الضوء المنبعث من الصمام الثنائي ويولد أرقامًا عشوائية. يتم بعد ذلك توفير هذه الأرقام العشوائية للخدمات التي تتطلب تحديد الهوية والشهادة، مثل تطبيقات الدفع عبر الأجهزة المحمولة، لإنشاء مفاتيح التشفير وتعزيز أمانها.

بغض النظر عن رقاقة QRNG الجديدة، فالهاتف Galaxy A Quantum الجديد يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Galaxy A71 5G الحالي، وهذا ما يعني بأنه يضم بدوره مواصفات تقنية تشمل شاشة Infinity-O Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Exynos 980 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W.

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الهاتف Galaxy A Quantum الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، ومع أربع كاميرات في الخلف على شكل الحرف L بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 5 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10، وبأربعة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والوردي والأبيض.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم عرض الهاتف Galaxy A Quantum الجديد للبيع في كوريا الجنوبية إبتداءً من 22 مايو مقابل ما يُعادل 530 دولار أمريكي للنسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية.