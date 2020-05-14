Huawei لا تزال محظورة من التعامل مع الشركات الأمريكية لمدة عام آخر

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تتساءل عما إذا كانت شركة Huawei ستتمكن من إستعادة ترخيص الأندرويد، فقد تم رمي هذه الفرصة للتو من النافذة لعام آخر. صباح اليوم الأربعاء، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى ” حالة طوارئ وطنية ” لتأمين خدمات المعلومات والإتصالات من التهديدات، بما في ذلك Huawei.

منع أول أمر تنفيذي صدر في شهر مايو من العام الماضي شركة Huawei من مواصلة أعمالها التجارية مع أي شركة أمريكية. يشمل ذلك شركة جوجل مما منع شركة Huawei من إستخدام التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل في هواتفها الذكية. وبما أنه تم تمديد فترة الحظر هذه لمدة عام آخر الآن، فهذا يعني أن أجهزة Huawei القادمة التي تستخدم نظام الأندرويد ستواصل الإفتقار إلى التطبيقات والخدمات التابعة للشركة الأمريكية، وهذا هو الأمر الذي من شأنه أن يواصل إعاقة مبيعات هواتف الشركة الصينية في الأسواق الغربية.

في شهر مارس الماضي، أعلنت شركة Huawei أن حزمة التطبيقات والخدمات Huawei Mobile Services الخاصة بها والتي حلت محل حزمة Google Mobile Services في هواتفها الذكية كسرت حاجز 400 مليون مستخدم نشط، وأن هناك 1.3 مليون مطور في متجر Huawei AppGallery الخاص بها.

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على أي حال، لا تزال شركة Huawei تفتقد ترخيص الأندرويد، لذلك نتوقع أن تستمر الشركة في إستخدام نظام التشغيل التابع لشركة جوجل من دون التطبيقات Google Mobiles Services، ويمكننا أن نتوقع المزيد من الشائعات حول إستبدال شركة Huawei لنظام الأندرويد بنظام HarmonyOS في المستقبل المنظور.