تكنولوجيا: Huami تستعد للإعلان عن ساعة Amazfit Ares الذكية في 19 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت علامة Huami التجارية التابعة لشركة شاومي يوم 19 من مايو للإعلان عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية Amazfit Ares.

نشرت Huami إعلان تشويقي على حسابها الرسمي على Weibo اليوم، تكشف من خلاله عن تصميم ساعة Amazfit Ares الذكية التي تنطلق بميزة دعم تتبع نشاط المستخدم في 70 نمط رياضي.

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تظهر ساعة Amazfit Ares الذكية في الإعلان التشويقي بتصميم مقاوم مع سوارة من السيليكون، كما تدعم الساعة الذكية تتبع نشاط المستخدم بشكل إحترافي، مع أنماط خاصة ل VO2Max، ولقياس فعالية التدريبات.

يذكر أن Huang Wang الرئيس التنفيذي لشركة Huami نشر صورة لساعة Amazfit Ares الذكية باللون الأخضر الداكن، مع اللون الأسود في الإعلان التشويقي، لذا نترقب الإعلان الرسمي في 19 من مايو لنتعرف على تفاصيل أكثر حول الساعة الذكية.

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