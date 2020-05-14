سوق الهواتف الذكية في الصين ينتعش في أبريل، وهواتف 5G تمثل نحو 40% من إجمالي الشحنات

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لآخر الأرقام الصادرة من الحكومة الصينية، فقد إنتعش سوق الهواتف الذكية في الصين خلال شهر أبريل الماضي. ووفقا لهذه الأرقام، فقد تم شحن 40.8 مليون هاتف ذكي، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 14 في المئة مقارنة مع شهر أبريل من العام 2019. من بين إجمالي هذه الشحنات، كانت هناك 16 مليون وحدة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهو ما يمثل 40 في المئة تقريبًا.

لم يكن ذلك كافيًا لتعويض تأثير جائحة COVID-19 نظرًا لأن الشحنات الإجمالية في الأشهر من يناير إلى أبريل إنخفضت بنسبة 20 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019. لكن أبريل كان الشهر الأول الذي تم فيه تسجيل نمو الشحنات، وهي علامة جيدة للمضي قدما.

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للأسف، لم تعد الأرقام الرسمية تقتبس أرقام الأندرويد فقط، لذلك لا يمكن إستخراج عدد مبيعات iPhone في الصين خلال شهر أبريل.

إليك بعض الأرقام المثيرة للإهتمام. بين يناير وأبريل، تم شحن 30.4 مليون هاتف 5G وإصدار 65 طراز 5G جديد في الصين. هذا يعادل 33.6 في المئة من إجمالي الهواتف المشحونة و 47.4 في المئة من جميع الطرازات التي تم إصدارها. وهذا يعني أن ما يقرب من نصف الطرازات الجديدة التي تم إصدارها في الصين كانت تدعم شبكات الجيل الخامس، 5G.