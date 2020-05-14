تويتر ستسمح الآن للموظفين بالعمل من المنزل إلى أجل غير مسمى

فاطمة أيت طالب - دبي - إكتسب مفهوم العمل من المنزل زخمًا بطيئًا في السنوات القليلة الماضية حيث بدأت الشركات تدرك أنه ربما لم يعد من الضروري التواجد في المكتب فعليًا لأداء المهام. الآن مع تفشي فيروس COVID-19 ومع إجبار غالبية الناس على العمل عن بعد، وصل البعض إلى هذا الاستنتاج بشكل أسرع من ذي قبل.

في الواقع، يبدو أن شركة تويتر تستمتع بالفكرة، ووفقًا لرسالة إلكترونية أرسلها الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Jack Dorsey إلى الموظفين، فيبدو أن الشركة قد بلغت موظفيها أنه سيكون بإمكانهم الآن اختيار العمل عن بُعد من المنزل. بإستثناء بعض الأدوار الوظيفية التي تتطلب حضورًا فعليًا، أخبرت تويتر موظفيها أن البعض منهم قد لا يحتاجون أبدًا إلى الحضور إلى مكاتبهم طالما أنهم لا يزالون قادرين على أداء وظائفهم من المنزل.

ومنذ ذلك الحين، أكدت شركة تويتر صحة محتوى الرسالة الإلكترونية لموقع BuzzFeed News حيث نُقل عن المتحدث الرسمي بإسم الشركة قوله : ” لقد كنا نفكر جيدًا في كيفية تعاملنا مع هذا منذ أن كنا من أولى الشركات التي إنتقلت إلى العمل من المنزل. سنستمر في ذلك، وسنستمر في وضع سلامة موظفينا ومجتمعاتنا أولاً “.

كشفت الرسالة الإلكترونية الواردة من Jack Dorsey أيضًا أن هناك فرصة جيدة لعدم قيام تويتر بفتح مكاتبها قبل سبتمبر، وسيتم إلغاء السفر التجاري حتى ذلك الحين. لسنا متأكدين مما إذا كانت الشركات الأخرى ستتبنى نهجًا مشابهًا، ولكن حتى يكون هناك لقاح أو علاج لفيروس COVID-19، فربما يكون هذا هو الوضع الطبيعي الجديد في المستقبل المنظور.