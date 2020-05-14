شحنات هواتف Sony تواصل الإنحدار، وتشهد إنخفاضًا حادًا في الربع الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Sony بنشر تقريرها المالي للربع الأول من هذا العام، والنتائج بعيدة كل بعد عن المواتية. تمكنت الشركة اليابانية من شحن 400 آلف هاتف ذكي فقط خلال هذه الفترة، وهو أدنى رقم تسجله الشركة في الذاكرة الحديثة. إنخفضت شحنات الربع الأول على وجه الخصوص بنسبة 64 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك أكبر إنخفاض في هذه الفئة. كانت المرة الأخيرة التي شهدت فيها الشركة نموًا سنويًا إيجابيًا فيما يخص شحنات الهواتف الذكية في الربع الثاني من العام 2017.

التقرير الجديد يمنحنا أيضًا فكرة أفضل حول أداء الشركة في السنة المالية 2019 كاملة حيث تمكنت Sony من شحن 3.2 مليون هاتف Xperia فقط. وعلى سبيل المقارنة، فقد تمكنت الشركة اليابانية في السنة المالية 2018 من شحن 6.5 مليون هاتف ذكي. إستنادًا إلى الأداء السابق، يتضح لنا أن شحنات هواتف Xperia شهدت إنخفاضًا حادًا في السنوات الثلاثة الماضية وتحتاج حقًا إلى تشكيلتها الجديدة لتحسين الأداء إذا أرادت إيقاف مسلسل نزيف حصتها السوقية.

تلتزم شركة Sony كل الإلتزام بالحفاظ على نشاطها التجاري في سوق الهواتف الذكية مع Xperia 1 II و Xperia 10 II اللذين من المقرر أن يصلا إلى السوق في شهر يونيو المقبل. وأكدت الشركة أيضًا أن مصانعها في الصين وتايلاند تعمل في ظروف عادية ولكن بعض موردي مكوناتها في ماليزيا والفلبين يواجهون تأخيرات قد تؤدي بدورها إلى إبطاء بعض منتجاتها المستقبلية.