هذا التصميم التخيلي للـ iPhone القابل للطي يجعلنا نرغب في المزيد

فاطمة أيت طالب - دبي -

في حالة إذا تحققت الشائعات، فقد تستكشف شركة آبل فكرة إنشاء هاتف قابل للطي. وبطبيعة الحال، لا أحد يعلم حاليًا كيف سيكون تصميم هذا الهاتف، ولكن في هذه الأثناء، قامت قناة Youtube Beta News على اليوتيوب بإعداد تصميم تخيلي يُظهر كيف يمكن أن يبدو تصميم iPhone القابل للطي.

بدلاً من التصميم القابل للطي حيث يصبح الهاتف جهازًا لوحيًا ويعود إلى هيئة الهاتف مرة أخرى، فهذا الفيديو يُظهر لنا كيف يمكن أن يبدو iPhone إذا تبنت شركة آبل تصميمًا مشابهًا لـ Galaxy Z Flip. ينبغي أن نشير إلى أنه يبدو مذهلاً، على الرغم من أن تصميم المفصل يبدو كما لو أنه ليس من التصاميم المحببة لدى آبل.

ومع ذلك، فالواجهة الأمامية للهاتف تبدو رائعة بحيث تبدو الشاشة مذهلة وطويلة. هذا يعطي للهاتف مساحة أكبر قليلاً من أجل الشاشة، وخاصة إذا تم إستخدامه بوضعية أفقية لمشاهدة الأفلام أو تصفح الويب أو أثناء تشغيل الألعاب. أضاف هذا المفهوم أيضًا شاشة ثانوية صغيرة في المقدمة يمكنها عرض معلومات من Apple Watch لمرتديها.

من المفترض أنه يمكن تخصيص هذه الشاشة الخارجية لإضافة أشياء أخرى أكثر فائدة إعتمادًا على إحتياجات المستخدم. ومع ذلك، يجب أن نذكرك أن هذا مجرد تصميم تخيلي، وليس تسريبًا، ولا إشاعة، لذلك تعامل معه على أساس ذلك.