سامسونج تعمل على Galaxy Fold Lite أيضًا، وسيُكلف 1100 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - تقول الشائعات أن شركة سامسونج ستقوم بتقليص سعر الهاتف Galaxy Fold 2 بمقدار 100 دولار أمريكي مقارنة بالهاتف Galaxy Fold الأول، ولكن هذا السعر لا يزال يبقيه بعيدًا عن متناول معظم المستهلكين. ومع ذلك، فقد ظهرت الآن إشاعة جديدة من

I have some info on the Galaxy Fold Lite.



-Galaxy Fold Lite 4G

-256GB storage

-Mirror Black, Mirror Purple

-Display has no UTG

-Will be equipped with a mix of 2018/19/20 parts

-outside will probably have a smaller display (not like on Fold, but more like the Z Flip) — Max Weinbach (@MaxWinebach) May 12, 2020

لطالما كان صادقًا في الماضي تلمح إلى أن سامسونج تعمل على طراز أرخص قد يحمل إسم Galaxy Fold Lite.

الشائعات الجديدة تقول أن الهاتف Galaxy Fold Lite القادم سيكلف إبتداءً من 1100 دولار أمريكي، وهذا هو السعر الذي تم به إطلاق الهاتف Galaxy S20+ 4G. سيكون كل شيء عبارة عن مزيج من المكونات الجديدة والقديمة، على غرار Galaxy S10 Lite و Galaxy Note 10 Lite. ستكون المكونات الجديدة من هذا العام، والمكونات القديمة من العام 2018.

وبالنسبة للمعالج، فيبدو أنه سيتم إستخدام المعالج Snapdragon 865 الجديد الذي تم إستخدامه بالفعل في سلسلة هواتف Galaxy S20 Series. وفيما يخص الذاكرة الداخلية، فسوف يتم تقليصها إلى 256GB، وهو أمر تردد أن شركة سامسونج ستقوم به كذلك مع Galaxy Fold 2.

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الهاتف Galaxy Fold Lite لن يضم الطبقة الزجاجية المرنة Ultra Thin Glass على مستوى الشاشة الداخلية، مما يعني أن جودة الصورة لن تكون جيدة كما هو الحال في Galaxy Z Flip. أيضًا، من المحتمل أن تكون الشاشة الخارجية أصغر من ذي قبل علمًا أن Galaxy Fold الحالي يضم شاشة خارجية بحجم 4.6 إنش.

سيتم بناء هيكل الهاتف من الألومنيوم. سيتم تغطية السطح الخارجي بالزجاج مع خيارات مختلفة على مستوى الألوان تشمل الأسود والأرجواني.

نفس المصدر ذكر كذلك أن الهاتف Galaxy Z Flip الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G سيكون عبارة عن طراز ” Lite “. في حين هناك القليل من هواتف 5G التي تستخدم المعالج +Snapdragon 855، فليس من الغريب أن نرى الهاتف Galaxy Z Flip الجديد يتلقى ترقية على مستوى المعالج، تمامًا مثل Galaxy Fold Lite.