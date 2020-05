سامسونج تعمل على Galaxy Fold Lite أيضًا، وسيُكلف 1100 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - تقول الشائعات أن شركة سامسونج ستقوم بتقليص سعر الهاتف Galaxy Fold 2 بمقدار 100 دولار أمريكي مقارنة بالهاتف Galaxy Fold الأول، ولكن هذا السعر لا يزال يبقيه بعيدًا عن متناول معظم المستهلكين. ومع ذلك، فقد ظهرت الآن إشاعة جديدة من

I have some info on the Galaxy Fold Lite.



-Galaxy Fold Lite 4G

-256GB storage

-Mirror Black, Mirror Purple

-Display has no UTG

-Will be equipped with a mix of 2018/19/20 parts

-outside will probably have a smaller display (not like on Fold, but more like the Z Flip)