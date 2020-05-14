دل تكشف عن أصغر حاسب محمول بقياس 17 بوصة في العالم

كشفت شركة (دل) Dell عن تحديث لمجموعة حواسيبها المحمولة من فئة (XPS)، وبالإضافة إلى حاسب (XPS 13) بقياس 13 بوصة، فإن المجموعة تتضمن الآن حاسب (XPS 15) المعاد تصميمه وحاسب (XPS 17) الجديد كليًا.

XPS 17:

يعد (XPS 17)، الذي توقف لمدة 10 سنوات، أصغر حاسب محمول بقياس 17 بوصة في العالم، وذلك وفقًا لتصريحات (دوني أوليفانت) Donnie Oliphant، مدير التسويق لمنتجات (XPS) من دل، كما تصف الشركة جهاز (XPS 17) بأنه أقوى حاسب محمول من فئة (XPS) على الإطلاق.

ومع عودة هذا النموذج، فإنه يأتي بتصميم جديد يهدف إلى تحسين تدفق الهواء، مع هيكل نحيف بسماكة 19.5 ميليمتر ويزن 2.11 كيلو جرامًا، ويمكن تحقيق أقصى استفادة من (XPS 17) عبر معالج إنتل (Core i9 10885H) من الجيل العاشر وبطاقة رسومات (Nvidia GeForce RTX 2060) بتصميم (Max-Q).

وتأتي شاشة الحاسب المحمول بدقة 3840×2400 بكسل – يمكن تغييرها إلى شاشة عادية بدقة 1900×1200 بكسل – تدعم ميزة (HDR) ونسبة العرض إلى الارتفاع 16:10، مع كاميرا ويب صغيرة عالية الدقة في الأعلى، وتدعي الشركة أن البطارية تسمح للحاسب بالعمل لمدة 20 ساعة.

وتتنوع خيارات (XPS 17) فيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين الداخلية، بحيث يوفر النموذج الأساسي 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، بينما يقدم النموذج الأعلى من حيث المواصفات 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 2 تيرابايت من مساحة التخزين.

ويحتوي (XPS 17) على أربعة منافذ (USB-C Thunderbolt 3) وقارئ بطاقة (SD) بالإضافة إلى منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، وأضافت دل تصميمًا حراريًا جديدًا إلى الحاسب لتحسين تدفق الهواء، ومن المفترض أن يكون الحاسب متاحًا للشراء هذا الصيف بسعر يبدأ من 1،499.99 دولارًا أمريكيًا.

XPS 15:

يعد تصميم (XPS 15) الجديد هو التحديث الأكثر أهمية منذ ما يقرب من خمس سنوات، مع شاشة أكبر بقياس 15.6 بوصة داعمة لنسبة العرض إلى الارتفاع 16:10 – مثل حاسب (XPS 13) الصادر في وقت سابق من هذا العام – وأحدث معالجات إنتل (Core i9 10885H) من الجيل العاشر، وبطاقة الرسومات (Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q).

Advertisements

ويتمتع النموذج بأطول عمر بطارية بالمقارنة مع أي حاسب محمول من قياس 15 بوصة، وذلك وفقًا لشركة دل، مع عمر افتراضي مدته 25 ساعة، ويتم شحن الحاسب المحمولة عبر منفذ (USB-C)، بدلاً من المنافذ القديمة الموجودة في النماذج السابقة.

وبشكل يشابه شقيقه الأكبر، فإن هذا الحاسب المحمول يتميز بشاشة بدقة 3840×2400 بكسل داعمة لميزة (HDR)، ويمكن استبدال الشاشة بشاشة ذات دقة أقل تبلغ 1920×1200 بكسل إذا أراد المستخدمون ذلك، إلى جانب كاميرا ويب صغيرة مثبتة في أعلى الشاشة.

ويوجد على جانب الجهاز منفذين (USB-C Thunderbold 3) ومنفذ (USB-3.1) وقارئ بطاقة (SD) ومنفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، وتتخلص دل من المنافذ القديمة، مثل (USB-A) و (HDMI) لصالح (USB-C)، ويأتي الحاسب مزودًا بمحول (USB-C) إلى (USB-A)، لأولئك الذين لديهم أجهزة طرفية قديمة.

وتتنوع خيارات (XPS 15) فيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين الداخلية، بحيث يوفر النموذج الأساسي 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 256 جيجابايت من مساحة التخزين، بينما يقدم النموذج الأعلى من حيث المواصفات 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 2 تيرابايت من مساحة التخزين.

ويأتي الحاسب بهيكل نحيف بسماكة 18 ميليمتر ويزن 1.83 كيلو جرامًا، وسيكون متاحًا للشراء بتاريخ 14 مايو بسعر يبدأ من 1299.99 دولارًا أمريكيًا.