تكنولوجيا: شاومي تعلن رسمياً عن سماعة Mi AirDots 2 SE اللاسلكية بسعر 24 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي رسمياً اليوم عن إصدار جديد من السماعات اللاسلكية بعنوان Mi AirDots 2 SE، والذي يأتي بمستوى تسعير منخفض عن إصدار الشركة السابق AirDots 2s، حيث يبدأ الشحن في 19 من مايو بسعر 24 دولار فقط.

تتوفر سماعة Mi AirDots 2 SE من شاومي اليوم للحجز المسبق في السوق الصيني، مع تصميم يحاكي AirPod وسعر منخفض، حيث تنطلق بميزة AAC إلا أنها لا تدعم تنسيق LHDC.

كما تدعم سماعة Mi AirDots 2 SE اللاسلكية تقنية البلوتوث 5.0 للإتصال بالهاتف، على أن يتم إرسال الإشارة في نفس الوقت إلى كل جهة من السماعة، لدعم ميزة الإتصال الثابت في السماعة اللاسلكية.

وتأتي كل جهة من سماعة Mi AirDots 2 SE بوزن 4.7 جرام، كما تدعم عمر شحن يصل إلى 5 ساعات من الإستماع، بينما تأتي الحافظة بوزن 48 جرام، مع عمر شحن إضافي للسماعات يصل إلى 20 ساعة، أيضاً يمكن شحن الحافظة في فترة 1.5 ساعة عبر كابل USB-C، إلا أن السماعة لا تدعم ميزة الشحن اللاسلكي.

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أيضاً تدعم Mi AirDots 2 SE اللاسلكية ميزة التحكم باللمس، مع تقنية لإدراك إزالة السماعة لإيقاف التشغيل المؤقت، ومن ثم يتم إستئناف التشغيل عند إرتداء السماعة اللاسلكية من جديد.

يذكر أن سماعة Mi AirDots 2 SE اللاسلكية تتكامل مع هواتف شاومي بواجهة MIUI، لإظهار شحن البطارية لكل جهة من السماعة اللاسلكية على تطبيق الهاتف، كما سيتم الإقتران بين السماعة اللاسلكية والهاتف عند فتح الحافظة بشكل تلقائي وسريع.

سماعة Mi AirDots 2 SE تدعم خفض الضوضاء وفقاً للبيئة المحيطة، لخفض الضوضاء أثناء المكالمات، إلا أن السماعة لا تدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشطة.

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