تكنولوجيا: Epic تشيد بمواصفات PS5 وتقدم عرض حي للعبة Unreal Engine 5 على المنصة الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدر Tim Sweeney تصريحات مؤخراً يشيد فيها بالسعة التخزينية في الإصدار القادم من وحدات التحكم في الألعاب PlayStation 5، والتي تتخطى السعة التخزينية في بعض الأجهزة المميزة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب.

وصف Tim Sweeney الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games السعة التخزينية المقدمة من سوني في جهاز الألعاب القادم PlayStation 5 بأنها إستثنائية وغير مسبوقة، وقد قدمت Epic عرض حي للعبة Unreal Engine 5 على منصة ألعاب PlayStation 5.

كشف العرض للعبة Unreal Engine 5 عن مميزات اللعبة التي حققت أقصى إستفادة من مواصفات PS5، حيث تدعم دقة 8K مع تقنية Nanite التي تقدم جودة عرض سينمائي بإستخدام تقنية الهندسة الإفتراضية، حيث إستطاعت Epic الوصول إلى هذا المستوى بعد دراسة دقيقة لمميزات ومواصفات PS5 لتطوير الأدوات التي تحقق الإستفادة مواصفات منصة الألعاب.

كما قدم Tim Sweeney الرئيس التنفيذي لشركة Epic وصف دقيق لكفاءة وآداء منصة PS5، موضحاً مميزات لعبة Unreal Engine 5 التي تقدم آداء فائق في تقنية الألعاب يعززها قدرات PS5 في الجرافيك، وسرعة التخزين من خلال المعمارية الجديدة في السعة التخزينية، إلى جانب مواصفات أخرى تجتمع لتقدم آداء يتخطى آداء أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب من الفئة المميزة.

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أيضاً يأتي PS5 بذاكرة PCIe 4.0 SSD بسرعة فائقة نصل إلى 5.5 جيجا بايت في الثانية، مع 12 قناة من قنوات التحكم، مع مميزات أخرى تدعم إستقبال البيانات وتخزينها ومعالجة البيانات أيضاً بسرعة فائقة عبر أنابيب بسرعة تصل إلى 9 جيجا بايت في الثانية، ونطاق ترددي في الذاكرة 448 جيجا بايت في الثانية، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في GDDR6، كما تجتمع المواصفات السابقة مع تقنية Nanite و PCIe 4.0 SSD لدعم عرض إنسيابي وسلس بدقة 8K.

يذكر أن لعبة Unreal Engine 5 تنطلق رسمياً في 2021 لمنصة ألعاب PS5، لذا قد لا تكون من الألعاب الأولى التي تتوفر مع إنطلاق جهاز الألعاب القادم من سوني.

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