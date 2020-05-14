تكنولوجيا: سوني تؤكد على قدرة PS5 على تحقيق أعلى المبيعات ومنافسة Xbox Series X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة سوني في تصريحات جديدة على قدرة حملة PlayStation 5 الترويجية على منافسة مايكروسوفت بوحدة الألعاب المرتقبة Xbox Series X في المبيعات، مع قدرة حملة سوني الترويجية الهادئة على جذب قطاع أكبر من اللاعبين.

بدأت المنافسة بين عملاق البرمجيات مايكروسوفت وشركة سوني قبل أن تنطلق الإصدرات الجديدة من وحدات الألعاب PlayStation 5 و Xbox Series X للأسواق، فمع حملة سوني الترويجية الهادئة لوحدة الألعاب المرتقبة PlayStation 5، إلا أنها أصدرت تصريحات واثقة تؤكد من خلالها على قدرة الجهاز القادم على تحقيق أعلى نسبة مبيعات.

كانت شركة سوني قد كشفت خلال الفترة الماضية عن بعض من مواصفات إصدارها القادم من أجهزة الألعاب PlayStation 5، حيث أكدت على الشعار وتصميم ذراع التحكم في الألعاب، إلا أن سوني لم تقدم تفاصيل أكثر حول الألعاب التي تنطلق لجهاز الألعاب الجديدة حتى الآن.

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ولقد واجهت سوني بعض التساؤلات في الفترة الأخيرة حول قدرتها على مواكبة حملة مايكروسوفت الترويجية لجهاز الألعاب المرتقب Xbox Series X، حيث صرح Takashi Mochizuki من سوني لصحيفة بلومبرغ إلى أن سوني تتبع إستراتيجية في حملتها الترويجية لوحدة PS5، على أن تثبت مبيعات وحدة التحكم في الألعاب فيما بعد مدى نجاح هذه الإستراتيجية.

من جانب أخر أعلنت سوني عن وصول مبيعات PS4 في الأسواق العالمية إلى 110 مليون وحدة حتى الآن، في الوقت الذي إمتنعت فيه عملاق البرمجيات عن الإعلان عن أرقام مبيعات Xbox One حتى الآن، إلا أن توقعات المحللين تشير إلى أن مايكروسوفت قد حققت مبيعات 50 مليون وحدة من وحدات Xbox One.

يذكر أن شركة سوني قد حددت في جدولها الزمني موعد في نهاية هذا العام لإطلاق PlayStation 5 للبيع في الأسواق، لذا نترقب إنطلاق الإصدارات الجديدة من أجهزة الألعاب للأسواق لتؤكد المبيعات على الإصدار الأكثر جذباً للمستخدمين خلال الفترة القادمة.

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