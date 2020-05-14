فيسبوك تدفع تعويض مغرٍ لمراقبي المحتوى

وافقت شركة "فيسبوك" على تقديم تعويضات للعاملين على مراجعة المحتويات والمنشورات التي يتم عرضها على منصة التواصل الاجتماعي، ووصلت قيمة التعويضات إلى 52 مليون دولار.
يذكر بأن عددا من العاملين في الشركة كانوا قد تقدموا بدعوة جماعية في 2018 اتهموا الشركة بعدم تأمين أي نوع من الحماية النفسية والآثار النفسية التي يمكن أن تنتج عن التعرض بشكل متكرر لمنشورات تضم إما مقاطع أو صورا لاعتداءات جنسية على أطفال، أو قطع رؤوس، ومنشورات عنيفة ومضطربة أخرى، بحسب ما نشر موقع "تايم".
يذكر بأن موقع "فيرج" كان قد نشر تقريرا في عام 2019، كشف فيه عن عدم رضى العاملين في مراجعة المحتوى المزعج في "فيسبوك" عن طبيعة عملهم مقارنة برواتبهم التي لا تتجاوز 29 ألف دولار سنويا، لدى بعضهم ومن دون أي دعم للصحة النفسية لهم.
من جانبها أعلنت شركة "فيسبوك" عن امتنانها للأشخاص العاملين لديها أو المتعاقدين معها، وأكدت على سعيها لتوفير بيئة آمنة للجميع، وأنها ملتزمة بتقديم كل الدعم الذي يحتاجونه.
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