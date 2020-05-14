شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم.. مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك يحتفل بعيد ميلاده الـ 36 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك بعيد ميلاده الـ 36، حيث ولد زوكربيرج فى 14 مايو 1984 فى وايت بلينس، نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تمكن زوكربيرج من تأسيس أكبر موقع اجتماعى فى العالم، حيث أنشأ الموقع مع زملائه فى قسم علوم الحاسب "داستن موسكوفيتز" و"كريس هيوز" وهو فى جامعة هارفارد، وهو الرئيس التنفيذى لموقع فيس بوك.

نشأة مرك زوكربيرج:

ويعد والد مارك هو ادوارد زوكربيرج كان طبيب للأسنان وأمه كارين طبيبة نفسية، وله ثلاثة أخوات راندى ودونا وآريال، وقد تزوج زوكربيرج فى عام 2011 عندما كان يبلغ 28 عاما من صديقته بريسلا تشان، فى حفل زفاف خاص وصغير فى منزله بمدينة بالو ألتو فى كاليفورنيا أمام 100 شخص فقط من المدعوّين، الذين كانوا قد جاءوا أصلاً للاحتفال بتخرج صديقتهم تشان من كلية الطب، إلا أنهم فوجئوا أن اليوم هو يوم زفافها لصديقها زوكربيرج.

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إنشاء فيس بوك:

عقب التخرج من أكاديمية اكستر فى العام 2002، التحق مارك زوكربيرج بجامعة هارفارد بدأ يقوم بعمليات تطوير، حيث طور برنامج يسمى كورس ماتش والذى يساعد الطلاب على اختيار صفوفهم بناء على اختيار الطلاب النخب السابقين فى الجامعة.

وقد قام مارك وزملاؤه بتطوير موقع للتواصل الاجتماعى والذى يسمح للمستخدمين بتصميم صفحاتهم الشخصية وتحميل صورهم والتواصل مع المستخدمين الآخرين، وقاموا بتسمية هذا الموقع بـ The Facebook وكل ذلك من داخل أبواب سكن هارفرد الطلابى، فى شهر يونيو 2004 قام مارك بمغادرة الجامعة والانتقال بشركته إلى Palo Al California وذلك لتكريس وقته لفيس بوك وكان مستخدمين الموقع فى ذلك الحين تجاوز المليون.