مواصفات و سعر Poco F2 Pro و العيوب

اطلقت العلامة التجارية بوكو هاتفها الرائد الجديد Poco F2 Pro الذي يعد واحدًا من اقوى الهواتف المحمولة التي يمكن الحصول عليها في هذا العام. و قد تم اطلاقه يوم 12 مايو في عام 2020. خليفة هاتف Pocophone F1 الذي كان واحدًا من اقوى هواتف العام و ارخصها سعرًا. فهل خليفته جيد بما فيه الكفاية ؟. في هذا المقال سنتحدث عن هاتف بوكو الجديد. مواصفاته و مميزاته و العيوب. و التعليق على السعر

مواصفات Poco F2 Pro

المعالج Qualcomm Snapdragon 865 الشاشة بحجم 6.67 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2400 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية كاميرا رباعية الكاميرا الأولى بدقة 64MP و فتحة f/1.9 الكاميرا الثانية بدقة 5MP و فتحة f/2.2 نوعها Telephoto و Macro الكاميرا الثالثة بدقة 13MP و فتحة f/2.4 نوعها Ultrawide الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة f/2.4 و هي حساس عمق الكاميرا الأمامية وحيدة منبثقة بدقة 20MP البطارية بسعة 4700mah تدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt

مميزات Poco F2 Pro

الأداء و دعم 5G

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احد النقاط التي تميز هذا الهاتف بقوة هي الأداء. اداء الهاتف سيكون فوق الممتاز بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 865 القوي و الرائد. سيساعد المعالج على تشغيل اي العاب و اي برامج بدون اي مشاكل. بكل القوة التي تحتاجها كمستخدم. يصحب الأداء دعم الـ5G و الذي هو شئ مهم في عام 2020 نظرًا لتطوير هذه التقنية و احتياج العديد من المستخدمين لها.

الكاميرات

زيادة عدد الكاميرات نقطة تسويقية هامة. في هاتف بوكو الجديد هناك 4 كاميرات خلفية. كل كاميرا لها استعمال. فالهاتف يقدم بالضبط 3 اوضاع تصوير. الكاميرا الأساسية بدقة 64MP تساعد بشكل كبير على تصوير صور عالية الدقة. واضحة التفاصيل و غنية مع امكانية تصوير صور Ultrawide بكاميرا واسعة الزاوية الجيدة في الهاتف. مع وجود كاميرا تقريب بصري Telephoto و حساس عمق ايضًا لصور الـPortrait

البطارية

من نقاط القوة البارزة في هذا الهاتف ايضًا بطاريات الهاتف. فبطارية الهاتف بسعة 4700mah تستمر ليوم كامل من الإستعمال دون الحاجة لإعادة الشحن اكثر من مرة. مدعمة البطارية بشاحن سريع بقدرة 30Watt. الشاحن الذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في 57 دقيقة تقريبًا. و هذا رقم جيد جدًا. يمكنك الحصول على عمر بطارية عال من اقل وقت شحن ممكن.

الشاشة الكاملة

تجربة الشاشة الكاملة في هذا الهاتف شبه متكاملة. شاشة بدقة FHD+ ليست سيئة. من نوع Super AMOLED اي انها من نوع ممتاز. تعرض لك اي محتوى على الشاشة بدون مشاكل. و بدون اي فقد في التفاصيل او في الألوان. بتوزيع الوان ممتاز كذلك. غير انها شاشة كاملة. لا قطع في الشاشة ولا حواف مبالغ بحجمها. اي انه لن يضايقك اي شئ في عرض اي محتوى على الشاشة. ينقص هذه الشاشة معدل التحديث العال فقط. لتكن من افضل الشاشات التي يمكن استعمالها.

مزايا اخرى

ذاكرة الوصول العشوائي في نسخة 8GB من نوع LPDDR5

ذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1 الممتازة و السريعة

الهاتف ببصمة اسفل الشاشة

عيوب Poco F2 Pro

الهاتف لا يحمل مقاومة للماء او للغبار

الهاتف لا يحمل مدخل للذاكرة الخارجية

لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي

سعر Poco F2 Pro

سعر الهاتف هو 500 يورو لنسخة 128/6 و هي تعادل 8550 جنيه مصري بتحويل العملة فقط. النسخة الاعلى 256/8 بسعر 600 يورو و هذا يعادل 10250 جنيه مصري فقط. الهاتف في مواجهة مباشرة مع لا هاتف آخر. قد تكون النسخة الأعلى في مواجهة هاتف OnePlus 8 فقط. لكن النسخة الأقل فلا منافس لها في فئتها. اذا اردت رأيي. فالنسخة الأعلى ليست منافسة بشكل كبير امام هاتف OnePlus 8 لكن النسخة الأقل. لا منافس لها