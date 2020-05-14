تكنولوجيا: الرئيس الأمريكي يعلن تمديد الحظر على شركة هواوي حتى يونيو 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدر الرئيس الامريكي قرار جديد مؤخراً بتمديد فترة الحظر على العملاق الصيني هواوي حتى شهر يونيو من عام 2021.

تستمر الإدارة الأمريكية في فرض القيود على شركة هواوي حتى العام المقبل، حيث تمنع هواوي خلال فترة الحظر من العمل مع الشركات الأمريكية، كما يمنع الحظر الشركات الأمريكية من شراء المعدات التي تشكل خطر على الأمن القومي للولايات المتحدة.

لم يحدد إعلان دونالد ترامب الشركات التي سيفرض عليها الحظر حتى 2021، إلا أن إعلان الرئيس الأمريكي أشار بشكل واضح إلى الشركات التي تشكل خطر على الأمن القومي للولايات المتحدة، ولقد بدأ الحظر فعلياً منذ البداية لإيقاف العمليات والمشروعات القاذمة بين عمالقة الصين هواوي وZTE وبين الشركات الأمريكية.

Advertisements

ومن المقرر أن يفرض هذا الحظر على الشركات الأمريكية قيود حول إعطاء هواوي تراخيص للخدمات أو البرامج مثل شركة جوجل، أو ARM.

يذكر أن الأمر التنفيذي بفرض قيود الحظر على شركة هواوي بدأ منذ عام تقريباً، مع تصاعد مخاوف الإدارة الأمريكية التي تتعلق بالأمن القومي، وذلك بعد دخول هواوي في عملية نشر شبكات 5G في الولايات المتحدة، من خلال توفير المعدات اللازمة لنشر تقنية 5G، حيث أشارت الولايات المتحدة إلى أن هواوي تستخدم هذه المعدات للتجسس على الولايات المتحدة.

من جانب أخر لم تطبق الإدارة الأمريكية الحظر الكامل على شركة هواوي منذ 2019، فرغم عدم ترخيص خدمات جوجل حتى الآن، إلا أن هواوي إستطاعت خلال الفترة الماضية الحصول على بعض التراخيص الأخرى بشكل مؤقت، حيث ينتهي ترخيص هواوي المؤقت الأخير في 15 من مايو.

المصدر

اعلان





