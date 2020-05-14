شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تتيح للمستخدمين تجربة التحام Crew Dragon بمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لست مضطرًا للتدريب كرائد فضاء لمعرفة طبيعة تجربة Crew Dragon - فأنت تحتاج فقط إلى متصفح ويب وبعض الصبر، حيث كشف تقرير لموقع TechCrunch أن شركة SpaceX أطلقت محاكيًا على الويب يعرف بـ "iss-sim.spacex" يتيح للمستخدمين إرساء الكبسولة مع محطة الفضاء الدولية باستخدام "الواجهة الفعلية" التي يعتمد عليها الطاقم.

وبحسب التقرير فإن المدخلات بسيطة، وهدفك الوحيد هو الحفاظ على وضع المركبة، والانحراف، والقيم الموضعية ذات اللون الأخضر أثناء إعداد نهجك، ولعل تحقيق هذا الهدف هو أمر صعب، خاصة أنت تقود سفينة ببطء من خلال الجاذبية الصغرى، لذلك تحتاج إلى تعديل توقعاتك وفقًا لذلك.

وقال مدير وكالة ناسا، جيم بريدنستين، إنه أكمل المحاكاة المادية في "المحاولة الأولى" في عام 2019، على الرغم من أنه من السهل عليه أن يفهم ذلك كطيار سابق في سلاح الجو.

ومن الواضح أن هذه أداة تسويق لـ SpaceX، حيث تريد تعريف الجمهور على مفهوم Crew Dragon وضمان تدفق مستمر للعمل، وفي الوقت نفسه، يظهر مدى تقدم واجهات المركبات الفضائية على مدار العقود. فبدلاً من عناصر التحكم المعقدة الشبيهة بالطائرات، يمتلك رواد الفضاء الآن نفس نوع الواجهة التي تتوقعها على لعبة الهاتف المحمول.