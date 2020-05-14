تكنولوجيا: Spotify يكشف عن مزايا جديدة تتيح للآباء التحكم بقوائم أغانى أطفالهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتيح ميزة جديدة في تطبيق الأطفال المخصص لـ Spotify للآباء ممارسة تحكم أكبر في عادات الاستماع لأطفالهم، حيث يقول موقع بث الموسيقى، أن هناك ميزتين جديدتين ستسمحان للآباء بمشاهدة سجل الاستماع لأطفالهم، وحظر أى محتوى قد يجدونه غير مقبول، ولاستخدام الأدوات الجديدة ، يمكن للآباء الانتقال إلى الإعدادات في تطبيقاتهم.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن تحديد خيار "Grown Ups"، بعد ذلك اختيار حساب الأطفال الذي يريدون عرضه والنظر في تاريخه، والذي يتضمن أي شيء تم دفقه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
كما أنه في نفس النافذة، يمكنهم أيضًا حظر مسارات معينة من الاستماع إليها من جانب الأطفال على حساباتهم.
وترتبط الأغاني المحظورة بحسابات محددة مما يعني أنه يمكن للوالدين اختيار الأغاني المسموح بها لكل طفل في الحساب بشكل منفصل.
كان Spotify واضحًا أن التطبيق لا يزال في مراحل تجريبية، ولكنه يعمل على توسيع نطاق توفره على مستوى العالم ببطء منذ أن تم طرح الخدمة حصريًا في أيرلندا في أكتوبر الماضي.
ومن بين الاختلافات بين تطبيق الأطفال في Spotify وخدمة تدفق الموسيقى المنتظمة له، ممارسات جمع البيانات، فعلى عكس تطبيق Spotify الأساسى، ستقوم نسخة الأطفال الآن برعاية الأغاني والمحتويات الأخرى بناءً على بيانات الاستماع السابقة مما يجعلها متوافقة مع القواعد المنظمة لممارسات جمع البيانات.
كما أن التجربة أيضًا خالية من الإعلانات وتكلف 14.99 دولارًا في الشهر، وسيكلف كل ملف تعريف إضافي يضاف إلى الحساب نفس المبلغ، وهناك مع ما يصل إلى ستة ملفات تعريف مسموح بها.
لا يتم تنظيم الأغاني في التطبيق من خلال خوارزمية مثل الخدمات الأخرى التي تركز على الأطفال والتي تقدمها منصات البث الرئيسية مثل يوتيوب، ولكن من جانب أشخاص حقيقيين.
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