شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تعيد فتح مصنع نيفادا لتصنيع السيارات بعد أزمتها مع كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت شركة تسلا فتح مصنع Gigafactory بالكامل في نيفادا، حيث تصنع بطاريات للسيارات الكهربائية ومنتجات تخزين الطاقة، بالإضافة إلى أجزاء من سيارات Model 3، وذلك وفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية شاهدها موقع The Verge الأمريكى.

وبحسب التقرير، فتعد إعادة الفتح الكامل هي خطوة أكثر عدوانية مما أخبرت الشركة الموظفين بتوقعه الأسبوع الماضي، عندما قالت تسلا إنها ستستأنف "العمليات المحدودة" فقط حيث بدأت الولايات المتحدة المرحلة الأولى من خطتها لإعادة تشغيل بعض الأعمال التجارية خلال جائحة فيروس كورونا الجديد.

ولا تزال تسلا في مفاوضات مع مقاطعة ألاميدا إحدى مدن ولاية كاليفورنيا، التي أصدرت أمرًا بالحظر في مارس أجبر الشركة على إغلاق مصنع سيارات فريمونت بولاية كاليفورنيا، وقد استأنفت تسلا بالفعل الإنتاج هناك في انتهاك لنظام الصحة العامة في المقاطعة.

فيما تلقى الرئيس التنفيذي إيلون موسك دعمًا لإعادة افتتاح المصنع صباح الثلاثاء من الرئيس دونالد ترامب، الذي غرد: "يجب على كاليفورنيا السماح لشركة Tesla &elonmusk بفتح المصنع، الآن، يمكن القيام بذلك بسرعة وأمان! "

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وقد أوقفت شركة تسلا الإنتاج في مصانعها الأمريكية في منتصف مارس، حيث قدمت المقاطعات والولايات في جميع أنحاء البلاد أوامر بإيواء في المكان تهدف إلى وقف انتشار الفيروس، كما استأنفت الشركة الإنتاج في فريمونت نهاية الأسبوع الماضي واستدعت جميع عمالها المجهولين يوم الاثنين، كما ذكرت صحيفة The Verge لأول مرة.

وبعد ظهر يوم الاثنين، أكد ماسك في تغريدة على أن تسلا كانت تعيد إنتاجه "ضد قواعد مقاطعة ألاميدا"، وقال إنه سيكون "على الخط" في المصنع، وطلب ألا يتم القبض عليه إلا إذا حاول مسؤولى إنفاذ القانون إغلاق العمليات.

وبعد وقت قصير من تغريدة ماسك يوم الإثنين، أرسلت فاليري وركمان، مديرة الموارد البشرية في أمريكا الشمالية في تسلا، بريدًا إلكترونيًا إلى عمال نيفادا Gigafactory بعنوان: "الحظر انتهى ونعود إلى العمل في الإنتاج!"

وكتبت في رسالة بالبريد الإلكتروني، قدم الموظف الحالي نسخة منها إلى The Verge: "يسعدنا أن نعيدك إلى العمل ونفذنا خططًا مفصلة للغاية للمساعدة في الحفاظ على سلامتك أثناء عودتك"، ووفقاً للبريد الإلكتروني، فإن الخطط التي أشارت إليها تشمل تخزين سيارات الموظفين إلى المصنع بمعدات حماية شخصية غير محددة، كما قالت إن تسلا تعمل على زيادة عدد المركبات التي تعمل إلى Gigafactory، والتي تقع على بعد حوالي 25 ميلاً شرق رينو، نيفادا، وتقلل من قدرتها الفردية.

تم إبلاغ الموظفين بأنه سيتم الاتصال بهم في غضون 24 ساعة من قبل مدير أو ممثل تسلا ومنحهم تاريخ العودة إلى العمل، وأنه "في معظم الحالات، سيظل منصبك، والمشرف، والمسؤوليات، والأجر، وساعات العمل كما هي قبل."