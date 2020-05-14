شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ800 ألف دولار لمطاعمهما المفضلة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مارك زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان منح ثمانية من مطاعمهما المفضلة 800 ألف دولار، أى 100 ألف دولار لكل منها للمساعدة فى التغلب على جائحة فيروس كورونا التاجى، إذ اتصل الرئيس التنفيذى لفيس بوك وزوجته طبيبة الأطفال التى تدير العمل الخيرى الخاص بالزوجين من خلال مبادرة Chan Zuckerberg ، بالمطاعم بشكل شخصى عبر البريد الإلكترونى لإبلاغهم بالحصول على هذا التبرع.

وكشفت سيكو ألبا، مالكة أحد هذه المطاعم أنها اعتقدت فى البداية أنها عملية احتيال عندما تلقت بريدًا إلكترونيًا من زوكربيرج، لكن كشفت المزيد من المراسلات أن الأمر حقيقى، وأن المال سيأتى قريبًا، إذ قالت: "بفضل مارك وبريسيلا، يمكننا الاستمرار"

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وبفضل الأموال أصبحت ألبا قادرة على إبقاء Dohatsuten مفتوحا كل يوم، كما أعادت معظم موظفى مطبخها لإعداد وجبات للتبرع بها للمستشفيات والملاجئ المحلية، بعد أن كان موظفيها يطالبونها بعدم فتح المطعم يوميا بسببهم، خاصة إذا تجاوزت تكاليف العمالة مبيعات المطعم.

على الرغم من أن معظم المطاعم موجودة فى منطقة خليج، حيث يقع المقر الرئيسى لفيس بوك فى مينلو بارك، لكن يوجد اثنين من هذه المطاعم فى سان فرانسيسكو.

وقال متحدث باسم فيس بوك إن المطاعم الثمانية من بين المطاعم المفضلة لدى زوكربيرج وتشان، ويمكن لأصحاب المطاعم استخدام المال حسب تقديرهم ، سواء كان ذلك لدفع الموظفين أو تغطية الإيجار، حتى يتمكنوا من الاستمرار فى تقديم وجباتهم المتبرع بها.