تكنولوجيا: هواوي تطلق الإصدار الجديد من هاتف P30 Pro في سوق المملكة المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هواوي مؤخراً إصدارها الجديد من هاتف P30 Pro في سوق ألمانيا، واليوم ينطلق الهاتف أيضاً في سوق المملكة المتحدة، حيث يتميز هذا الإصدار باللون الفضي الجديد، مع دعم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

ينطلق هاتف P30 Pro الجديد من هواوي بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة EMUI 10.1، إلى جانب خدمات جوجل، كما تقدم هواوي متجرها الخاص بالتطبيقات App Gallery الذي يشمل Huawei Music، وHuawei Video مع مجموعة كبيرة من الخدمات والتطبيقات في الهاتف.

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ومن المقرر أن يتوفر الإصدار الجديد من هاتف Huawei P30 Pro بألوان الفضي، الأزرق، إلى جانب اللون الأسود، بسعر 700 جنيه إسترليني، على أن ينطلق للبيع في 3 من يونيو.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف في متاجر هواوي الرسمية، وبعض شركات المحمول، كما تقدم هواوي الإصدار الجديد من الهاتف مع عرض مجاني ساعة Watch GT 2e الذكية، على أن يتاح هذا العرض حتى 30 من يونيو.

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