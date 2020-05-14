تكنولوجيا: Amazon تكشف عن التحديث الجديد من أجهزة Fire HD 8 بتحسينات في المعالج والذاكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Amazon النقاب اليوم عن التحديث الجديد من أجهزة Fire HD 8 التي تنطلق بتحسينات في المعالج، والذاكرة، كما تأتي بمنفذ USB-C للشحن.

يتميز الإصدار الجديد من جهاز Fire HD 8 Plus بذاكرة عشوائية أعلى مع دعم شحن Qi اللاسلكي للمرة الأولى في أجهزة Amazon.

تقدم أمازون الإصدار الرئيسي من الأجهزة الجديدة Fire HD 8 بمعالج رباعي الأنوية بسرعة 2.0 GHz، وهي ترقية عن الإصدار الحالي الذي يتميز بسرعة 1.3GHz في المعالج، لذا يقدم إصدار امازون الجديد آداء أسرع بنسبة 30%.

أيضاً يتميز هذا الإصدار بترقية في الذاكرة العشوائية من 1.5 جيجا بايت رام في الإصدار السابق إلى 2 جيجا بايت رام في الإصدار الجديد من جهاز Fire HD 8.

كما تقدم أمازون ترقية في السعة التخزينية إلى 32 و64 جيجا بايت، مقارنة بإصدار الشركة السابق الذي جاء بإختيارين في الذاكرة العشوائية 16 و32 جيجا بايت، كما يدعم الإصدار الجديد التخزين الخارجي عبر microSD حتى سعة تصل إلى 1 تيرابايت.

ويتميز جهاز Fire HD 8 بحجم 8 إنش في الشاشة، مع دقة عرض 1280 في 800 بيكسل، كما تدعم البطارية قدرة شحن تستمر حتى 12 ساعة، ويضم منفذ USB-C للشحن بآداء أسرع في الجهاز اللوحي، ويبدأ سعر النموذج الرئيسي من جهاز Fire HD 8 الجديد من 90 دولار تقريباً كبديل لسعر 80 دولار في الإصدار السابق.

Advertisements

أيضاً تقدم أمازون جهاز Fire HD 8 Plus بسعر 110 دولار، حيث يأتي هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، كما يدعم شحن Qi اللاسلكي، مع دعم شاحن بقدرة 9W يأتي في محتوى الصندوق، إلى جانب عرض في 6 أشهر مجانية من خدمات Kindle.

أيضاً تقدم أمازون Fire HD 8 Plus في مجموعة تشمل قاعدة شحن لاسلكية من شركة Angreat، حيث تتوفر هذه المجموعة بسعر 140 دولار، كما يمكن لوحدات الشحن Qi المقدمة من شركات أخرى أن تتوافق أيضاً مع Fire HD 8 Plus.

أمازون أطلقت أيضاً الإصدار الخاص بالأطفال Fire HD 8 Kids بسعر 140 دولار تقريباً، والذي يأتي مرفق بحافظة لحماية الجهاز بألوان مميزة، كما يأتي بميزة برنامج الإستبدال مجاني لمدة عامين، مع خدمات FreeTime لدعم إدارة المحتوى المخصص للأطفال، ومن المتوقع أن تبدأ أمازون في شحن الإصدارات الثلاثة من 3 من يونيو.

المصدر

اعلان





