تكنولوجيا: Alienware تقدم أجهزة Area-51m وm15 وأيضاً m17 مع كرت شاشة Radeon RX و RTX Super

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت علامة Alienware التجارية اليوم عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الألعاب Area-51m وm15 وأيضاً m17، التي تنطلق بكرت الشاشة RTX Super من Nvidia وRadeon RX.

يأتي التحديث الجديد لجهاز الحاسب المخصص للألعاب Area-51m R2 من Alienware إلى الأسواق في 9 من يونيو بسعر 3050 دولار، حيث يتميز الإصدار الجديد من Area-51 R2 بالجيل العاشر من معالجات إنتل Core i9-10900K، كما تبدأ الإختيارات في كرت الشاشة من GeForce GTX 1660 Ti من Nvidia سعة 6 جيجا بايت، كما يأتي أعلى نموذج في RTX 2080 Super سعة 8 جيجا بايت، إلى جانب كروت 2060 سعة 6 جيجا بايت، و 2070 Super سعة 8 جيجا بايت، إلى جانب إختيار في كرت الشاشة AMD Radeon RX 5700M سعة 8 جيجا بايت.

ويتوفر التحديث الجديد من جهاز Area-51m R2 بإختيارات في التخزين والذاكرة وأيضاً الشاشة:

نموذج مميز بسعة 4 تيرابايت في RAID 0 أو 2 في 2 تيرابايت في NVMe M.2 PCIe SSD

ذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجا بايت رام، في DDR4 مزدوجة عند سرعة 2933MHz، أو 32 جيجا بايت رام في DDR4 XMP بقنوات ثنائية بسرعة 3200MHz.

شاشة بحجم 17.3 إنش بمعدل تحديث إطارات 144Hz أو 300Hz في شاشة بدقة عرض FHD، أو بدقة عرض UHD، مع نسبة سطوع 500-nit، ونسبة 100% من ألوان Adobe RGB gamut.

يدعم إتصال لاسلكي Ethernet and 802.11ax

لوحة مفاتيح كاملة بعمق 1.7 مم، مع إضاءة RGB LED، مفتاح N للتمرير.

فتحة لقارئ بطاقة ذاكرة SD وmicroSD.

كما أطلقت Alienware تحديث لجهاز m15 R3 بحجم 15.6 إنش بسعر يبدأ من 1500 دولار، وأيضاً تحديث m17 R3 المميز بحجم 17.3 إنش بسعر يبدأ من 1550 دولار، حيث تتوفر هذه الإصدارات بدءاً من 21 من مايو.

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وتتوفر هذه الإصدارات بنفس الإختيارات المتاحة لجهاز Area-51m في كرت الشاشة والمعالج، مع إختيار أخر في كرت الشاشة في 2080 Super بتصميم Max-Q لجهاز m15، و Super Max-P في جهاز m17، وأيضاً إختيار من AMD في Radeon RX 5500M سعة 4 جيجا بايت، مع ذاكرة 32 جيجا بايت رام في DDR4 وبسعة 2666MHz.

أيضاً كشفت Alienware عن تحديث جهاز الحاسب المكتبي Aurora R11 2020 الذي ينطلق بالجيل العاشر من معالجات إنتل حتى Core i9-10980HK، مع ذاكرة HyperX Fury DDR4، إلى جانب مصدر طاقة إختياري بقدرة 1000-watt، كما يدعم كرت شاشة مزدوجة.

ويعد Aurora R11 2020 أول جهاز حاسب مكتبي للألعاب يضم نظام تبريد سائل لوحدة المعالجة ولكرت الشاشة GeForce RTX 2080 Super، كما يتوفر الجهاز الآن بسعر يبدأ من 1130 دولار، بينما يأتي الإصدار المنخفض في نهاية شهر مايو بسعر 880 دولار.

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