Realme تعتزم الكشف عن ثمانية منتجات جديدة يوم 25 مايو، ورئيس التسويق يشوق لهاتف جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Realme للتو بالكشف عن الهاتفين Realme Narzo 10 و Realme Narzo 10A. الآن، تخطط الشركة الصينية لإتباع ذلك بإطلاق ثمانية منتجات جديدة في اليوم 25 من شهر مايو الجاري بالصين.

للآسف، لم تكشف لنا شركة Realme عن هوية المنتجات التي تعتزم الكشف عنها يوم 25 مايو، ولكن الملصق الذي نشرته الشركة في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يُلمح إلى أننا سنرى هاتف ذكي جديد واحد على الأقل، وبطارية محمولة، وسماعات لاسلكية جديدة للاذن. وفي حالة إذا أخذنا العبارة الصينية ” Broken Dimension Dare To Play ” في أسفل الملصق بعين الإعتبار، فقد نرى هاتف موجه في الأساس للاعبين من شركة Realme.

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وعلاوة على ذلك، فقد نشرت شركة Realme كذلك صورة تشويقية أخرى تعرض لنا شخصية كرتونية تحمل سماعات أذن لاسلكية حول عنقها قد تكون هي Realme Buds Wireless Pro، وهاتف Realme جديد في يدها. في الواقع، هذا الهاتف يشبه الهاتف الذي شوق له نائب رئيس شركة Realme ورئيس قسم التسويق في الشركة، السيد Xu Qi Chase. وكان هذا الأخير قد أكد لنا في وقت سابق أن هذا الهاتف سيصل يوم 25 مايو وأنه يحمل الإسم الرمزي Blade Runner. ومع ذلك، فقد كشف لنا مصدر لطالما كان موثوقًا في الماضي أن هذا الهاتف سيصل في الواقع إلى السوق تحت إسم Realme X50 Pro Player Version، وهذا ما يعني بأنه سيكون أول هاتف ذكي موجه للاعبين من شركة Realme.





وبغض النظر عن هذه المنتجات التي تم ذكرها آنفًا، فمن المرجح أن تقوم شركة Realme في هذا الحدث أيضًا بالكشف عن الهاتفين Realme X3 و Realme X3 SuperZoom، فضلا عن التلفاز الذكي Realme TV. عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار إلى غاية اليوم 25 مايو قبل أن نتأكد من كل شيء، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.