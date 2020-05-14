HMD Global Oy تُعلن عن الهاتفين Nokia 125 و Nokia 150

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة HMD Global Oy اليوم بإضافة هاتفين أخرين إلى قائمة هواتفها المحمولة التقليدية، وهذين الهاتفين هما Nokia 125 و Nokia 150. كلا الهاتفين يضمان شاشات QVGA بحجم 2.4 إنش وهيكل مصنوع من البوليكاربونات وبطاريات تدوم طويلاً. كلاهما يمتلكان نفس الأبعاد ويعملان بنظام +Series 30. وعلاوة على ذلك، فكلا الهاتفين يدعمان شريحتي إتصال SIM، ويضمان منفذ السماعات 3.5mm، ويدعمان البلوتوث و FM Radio.

الهاتف Nokia 150 يتفوق على Nokia 125 بإمتلاكه لمشغل MP3 مدمج وكاميرا VGA مع فلاش بالإضافة إلى منفذ الذاكرة الخارجية MicroSD. يحتوي كلا الهاتفان على بطاريات قابلة للإزالة بسعة 1020mAh تقبل الشحن من خلال منفذ MicroUSB. تعد شركة HMD Global Oy بـ 19.4 ساعة من المكالمات وأكثر من 23 يومًا من وقت التأهب لكلا الطرازين.

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سيتم عرض الهاتف Nokia 125 باللون الأسود والأبيض وبسعر يبلغ 24 دولارًا أمريكيًا. من ناحية أخرى، سيأتي الهاتف Nokia 150 باللون الأحمر والأزرق السماوي والأسود وسيُكلف 29 دولار أمريكي.