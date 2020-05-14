شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد طلاب يصممون روبوت على شكل كلب باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتم تطوير النسخة المصغرة، التي تسمى "ستانفورد بوبر"، والتى تتمتع بالقدرة على القيام بكافة الحركات بحرية بزاوية 12 درجة، مما يعني أنها يمكن أن تتراجع، وتتجه إلى الأمام ، كما يمكنها محاكاة حركة زحف حقيقي على الأرض.

وقال ناثان كاو، أحد منشئي الروبوت: "نحن فريق طلابي للروبوتات في ستانفورد واستلهمنا عملنا من الروبوتات الأخرى ذات الأرجل التي نراها مثل بوسطن ديناميكس". وأضاف كاو: "كنا نريد واحد فى أيدينا، ولم يكن لدينا طريقة للقيام بذلك لأنها باهظة الثمن، ولعل ذلك ما أدى بنا إلى استخدام أجزاء غير مكلفة مع العثور على أقوى المحركات والقيام بالبرنامج بأنفسنا".

Advertisements

كما أن الآلة التي يبلغ وزنها ثلاثة أرطال قادرة على الهرولة والقفز والجري والتسلل عبر الأرض مثل الكلب الحي، ويمكن صنعها مقابل 600 دولار إلى 900 دولار. ولإنشاء الروبوت الآلى احتاج الفريق البحثى إلى مجموعة من القطع بما في ذلك ألواح ألياف الكربون لإطار الروبوت.

وتشمل الأجزاء المخصصة الأجزاء الموجهة من ألياف الكربون والأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد ولوحة الدوائر المطبوعة لتوزيع الطاقة والمحركات. وأوضح كاو: "يستغرق وقت التطوير مدة تتراوح بيت 4 إلى 10 ساعات اعتمادًا على مدى مهارتك في بناء روبوت".