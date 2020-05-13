73% من الموظفين العاملين من منازلهم لم يتلقوا إرشادات في الأمن الرقمي

كشف تقرير حديث أصدرته كاسبرسكي تحت عنوان (كيف غير كوفيد-19 طريقة عمل الموظفين)، عن أن ثلاثة من كل أربعة (73%) من الموظفين العاملين من منازلهم لم يتلقوا إرشادات توجيهية أو تدريبًا خاصًا بالتوعية في الأمن الرقمي لحماية أنفسهم وعملهم من المخاطر.

تبقى التهديدات الرقمية قائمة مع صعوبة التحكم في أمن تقنية المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات عن بُعد، وقال واحد من كل أربعة موظفين (27%)، إنه تلقى رسائل بريد إلكتروني للتصيد تتعلق بفيروس كورونا المستجد، لذلك من المهم أن تحرص الشركات على توعية الموظفين بمبادئ الأمن الرقمي وسلوكياته تجنبًا لمثل هذه المخاطر.

بينما يأخذ الموظفون على عاتقهم مسؤولية التحول الهائل في العمل من المنزل، ينبغي للشركات التأكد من أن موظفيها قادرون على العمل كالمعتاد، وقد أصبح الحفاظ على سلامة الموظفين في العمل عن بُعد مهمة صعبة؛ فالأمر يتطلب الكثير من الموارد لتمكينهم من الوصول بأمان إلى الخدمات التي يحتاجونها بانتظام لأداء وظائفهم على ما يُرام.

لذلك، يعد وضع تدابير فعالة في الأمن الرقمي أمرًا بالغ الأهمية، إذ قد يؤدي العمل عن بُعد أيضًا إلى التعرض لمخاطر جديدة مثل زيادة الرسائل غير المرغوب فيها وارتفاع هجمات التصيد أو الاتصال بالعمل عبر شبكات إنترنت لاسلكية مخترقة أو استخدام الموظفين لتطبيقات وبرمجيات غير مصرح بها، فيما يُعرف بتقنية المعلومات الظلية.

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إلا أن دراسة مسحية شملت 6,000 موظف في جميع أنحاء العالم أظهرت أن أصحاب العمل ربما لا يشرحون لموظفيهم كيفية تجنب الوقوع ضحايا لتلك التهديدات، فقد قال 73% على الأقل من المشاركين في الدراسة إنهم لم يتلقوا تدريبًا للتوعية في الأمن الرقمي عندما بدأوا العمل عن بُعد من منازلهم، كما ذكر أكثر من ربع الموظفين (25%) الذين شملتهم الدراسة أنهم تلقوا رسائل بريد إلكتروني للتصيد تتعلق بمرض كورونا المستجد.

يمكن أن يؤدي التنزيل غير المقصود لمحتوى تخريبي من رسائل البريد الإلكتروني هذه إلى إصابة الأجهزة وتعريض بيانات الأعمال للخطر، وفي المقابل ارتفع عدد الموظفين الذين يلجأون إلى استخدام تطبيقات وخدمات على الإنترنت للعمل لم توافق عليها أو تعتمدها أقسام تقنية المعلومات في شركاتهم، فيما يُعرف بتقنية المعلومات الظلية، والتي تشمل تطبيقات الاجتماعات عبر الفيديو (70%) وبرمجيات المراسلة الفورية (60%) وخدمات تخزين الملفات (53%).

أوضح أندري دانكيفيتش المدير الأول في تسويق المنتجات لدى كاسبرسكي، أن فرق الأمن الرقمي وتقنية المعلومات تتعرض لضغوط كبيرة من أجل تمكين الموظفين من مواصلة العمل بأمان أثناء محاولاتهم التعايش مع الواقع الجديد الذي يفرضه العمل من المنزل، وقال: “يؤدي وقوع الحوادث الرقمية إلى مفاقمة الصعوبات التي ينطوي عليها هذا التحدي العالمي، لذا فإن الجميع مدعوون إلى توخي اليقظة والحذر والحرص على التأكد من أن العمل عن بعد يجري بطريقة آمنة”.

توصي كاسبرسكي باتباع التوصيات التالية لمساعدة الشركات على تمكين موظفيها من العمل الآمن عن بعد: