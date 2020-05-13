هونر تطلق سماعات Magic Earbuds وجهاز MagicBook في المنطقة

منتجات مبتكرة تدعم استراتيجية HONOR لإنترنت الأشياء “1+8+N” وتعزز كفاءة الاتصال والذكاء في جميع السيناريوهات

تواصل هونر HONOR، الشركة المختصة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، توسيع محفظة منتجاتها مع مجموعة شاملة ومتكاملة من الأجهزة الذكية الجديدة. وكشفت الشركة خلال حدث مباشر عن منظومتها الجديدة من الأجهزة التي شملت سماعات HONOR Magic Earbuds وجهاز HONOR Magic Book وتحديثات لساعة HONOR MagicWatch 2 كإضافة وظائف جديدة وخيارات أحزمة عصرية وأنيقة بالإضافة إلى طرح تصميم خاص للسيدات في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي طرح هذه الأجهزة بعد زيادة الطلب من قبل المستهلكين على تجارب رقمية أكثر ذكاءً. وقد تميزت HONOR في تلبية تطلعات الجيل الرقمي حول العالم سواء من خلال الهواتف الذكية أو الأجهزة القابلة للارتداء أو الحواسيب المحمولة أو أجهزة الصوت الشخصية. وتماشياً مع استراتيجية HONOR لإنترنت الأشياء “1+8+N “، تشمل المنظومة الجديدة هاتفاً ذكياً وثماني فئات من المنتجات المتصلة الإضافية ومجموعة واسعة من الأجهزة المرتبطة بالشراكات HONOR CHOICE). ويأتي إطلاق هذه المنتجات في إطار التزام العلامة التجارية بتعزيز الذكاء الرقمي في جميع السيناريوهات.

وقال كريس سان بايغونغ، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: “نسعى إلى بناء منظومة رقمية ذكية متكاملة لجميع السيناريوهات لتلبية تطلعات الشباب حول العالم. ونواصل توسيع نطاق محفظة منتجاتنا القائمة على تقنيات إنترنت الأشياء لطرح منتجات متطورة وذكية وتوفير تجربة رائعة لعملائنا في كل مكان. ويشير النمو الهائل في مستوى الطلب على الأجهزة الذكية إلى تحول المستهلكين إلى اعتماد أسلوب حياة رقمي دائم الاتصال. ويسعدنا مواصلة تقديم حلول ذكية لعملائنا في الشرق الأوسط لتلبية احتياجاتهم الرقمية اليومية“.

: سماعات متميزة ضمن الفئة المتوسطة مع خاصية إلغاء الضوضاء

تم تصميم سماعات HONOR Magic Earbuds لتقديم تجربة استماع تفاعلية رائعة، وهي مجهزة بأحدث تقنية لإلغاء الضوضاء المحيطة النشطة القادرة على تقليل الضجيج في الخلفية لغاية 32 ديسيبل. وحتى في البيئات الصاخبة، تتيح سماعات HONOR Magic Earbuds للمستخدمين الانغماس تماماً في عالم الموسيقى الرائع. وبخلاف سماعات الأذن الأخرى في السوق، تمتاز سماعات HONOR Magic Earbuds بثلاثة ميكروفونات تعمل بنظام الكهروميكانيكية الدقيقة في كل جانب لتوفير أفضل جودة صوت ممكنة.

وبفضل المستشعر السعوي المُدمج تدعم السماعات التحكم البديهي باللمس ليتمكن المستخدم من النقر مرتين لتشغيل الموسيقى والتحكم بالمكالمات الصوتية والنقر المتواصل لتشغيل أو إيقاف خاصية إلغاء الضوضاء النشطة. وتتسم السماعات بتصميمها العصري والأنيق لذا فهي الخيار المثالي لمحبي الأزياء ومتابعي صيحات الموضة. وصُمّمت سماعات Magic Earbuds لتوفير أقصى قدر من الراحة والثبات للاستخدام اليومي وهي تتميز بتصميم شبه منحرف مريح مع ثلاثة نهايات مطاطية تتوافق مع حجم الأذن بكفاءة أعلى.

وتتوفر سماعات HONOR Magic باللونين الأبيض اللؤلؤي والأزرق وتمتاز بمظهر عصري وأنيق، مما يجعلها قطعة الإكسسوارات المثالية لمتابعي صيحات الموضة.

وتتاح السماعات الجديدة بسعر 399 درهم إماراتي في دولة الإمارات و399 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية وستوفر للعملاء جودة فائقة بأسعار معقولة.

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الحاسوب المحمول HONOR MagicBook: حاسوب محمول صغير الحجم، قويّ الأداء مصمم خصيصاً لمطوري المحتوى أثناء التنقل

صممت سلسلة MagicBook خصيصاً للعاملين أثناء التنقل الذين يحتاجون إلى حاسوب محمول قوي للعمل منذ النهار إلى الليل، ويتضمن الجهاز بطارية فائقة القوة داخل هيكله النحيف وخفيف الوزن. تتألف سلسلة HONOR MagicBook من HONOR MagicBook 14 وHONOR Magicbook 15. وعلاوة على عمر البطارية الذي يصل إلى 10 ساعات، تفخر سلسلة MagicBook باحتوائها على شاشة عرض كاملة بنسبة 84٪ و87٪ بين الشاشة والهيكل على التوالي، وهي نواة قوية للحصول على أداء فائق السرعة ورسومات محسنة، فضلاً عن التوصيل الذكي مع هواتف HONOR الذكية، وهو مثالي للعاملين بدوام مرن والذين يرغبون في إكمال المهام أثناء التنقل. ستتوفر سلسلة MagicBook في Mystic Silver للبيع في شهر مايو.

HONOR MagicWatch 2: تصميم جديد موجه للسيدات وسلسلة EasyFit بأحزمة ووظائف قابلة للتخصيص

أصبح بإمكان محبي HONOR MagicWatch 2 الآن تجربة المزيد من التخصيص بما يلائم أسلوبهم الشخصي مع مجموعة جديدة من أحزمة الساعات تسمى سلسلة EasyFit. فمن خلال توفر 8 ألوان جديدة ومواد مختلفة للحزام للاختيار من بينها، بما في ذلك الفلورويلاستومر (مادة مضادة للحساسية صديقة للبيئة) والجلد الإيطالي عالي الجودة، يمكنك تخصيص ساعتك بناءً على أنشطتك الخاصة والأزياء المختلفة في أي مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، تجلب ساعة HONOR MagicWatch 2 النموذج المصمم الأنيق والنحيف إلى الشرق الأوسط، ما يتيح للنساء اليوم فرصة تسخير التكنولوجيا الذكية في أنشطتهن اليومية.

ويتوفر 6 ألوان للفلوراستومر، بما في ذلك Daylight Yellow، وOlive Green، وReef Blue، وSky Blue، وLilac Purple، وCamellia Pink، ولونين Wonderland Green وWizard Purple، للحزام الجلدي.

وقريباً ستتوفر أحزمة EasyFit Series في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.