جوجل تطلق ميزة مهمة لتنظيم تبويبات كروم

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن إطلاق ميزة جديدة تُسهِّل على مستخدمي متصفح كروم تنظيم التبويبات التي تُفتح معًا، سواء كانت كثيرة أو قليلة.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: إن الميزة الجديدة المسماة (مجموعات التبويبات) Tab Groups متاحة الآن في النسخة التجريبية من المتصفح Chrome Beta.

وأضافت جوجل أنه يمكن تجميع التبويبات المتشابهة من خلال النقر بزر الفأرة الأيمن بين التبويبات لاختيار (أضف التبويب إلى مجموعة) Add Tab to Group ثم اختيار اسم للمجموعة ولون مميز لها، ثم إضافة التبويبات إلى المجموعات من خلال الخيار ذاته، حيث تظهر أسماء المجموعات المتاحة.

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وذكرت الشركة أنها كانت تختبر ميزة (مجموعات التبويبات) منذ أشهر، وقالت: إنها وجدت أن بعض المستخدمين يفضلون تجميع التبويبات حسب الموضوع، مثل: العمل، أو التسوق، أو غير ذلك.

وبالنظر إلى أن أسماء مجموعات التبويبات تظهر منفصلة، فإن كل تبويب يُسحب إلى يمينها سيُضاف إليها، وبذلك يمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزة أثناء العمل، ثم سحب المشاريع المنتهية إلى التبويبات التي أُنهي العمل عليها.

ولأن استقرار كروم وأداءه مهمان لجوجل، قالت الشركة: إنها ستطلق الميزة الجديدة خلال النسخ القادمة المتصفح، وذلك اعتبارًا من الأسبوع المقبل. وستتوفر الميزة لمتصفح كروم على أجهزة سطح المكتب في أنظمة (كروم أوإس)، وويندوز، وماك، ولينوكس. ويمكن تجربتها اعتبارًا من اليوم من خلال تنزيل متصفح (كروم بيتا).