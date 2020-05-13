تويتر يتيح للموظفين العمل من المنزل إلى أجل غير مسمى.. وعلاوات لشراء مكاتب منزلية

يسمح العديد من عمالقة التكنولوجيا للموظفين بالعمل من المنزل لأشهر بينما تستمر مخاوف وباء كورونا، لكن تويتر يأخذ الأمور خطوة أخرى.

قد يقرر البعض أنه ببساطة ليس ضروريًا الذهاب للعمل من المقر، يتجنب العمل عن بعد الرحلات الطويلة والدراما المكتبية مع إتاحة المزيد من الوقت مع العائلة - قد يتردد بعض موظفي تويتر في التخلي عن ذلك بغض النظر عن مدى أمانه في الخارج.

أكدت الشبكة الاجتماعية لموقع BuzzFeed News أنها ستسمح للعديد من الموظفين بالعمل من المنزل إلى أجل غير مسمى، ليس فقط حتى لم يعد COVID-19 يمثل تهديدًا يلوح في الأفق. حسبما نشر موقع "الوفد".

سيتعين على بعض الأشخاص الحضور لصيانة الخادم والأنشطة الشخصية الأخرى، ولكن قد لا يضطر أولئك الذين يمكنهم تبرير العمل عن بُعد إلى وضع قدمهم في المكتب مرة أخرى.

في رسالة إلى الموظفين الذين أعلنوا عن السياسة، قال رئيس تويتر جاك دورسي، إنه من غير المحتمل أن تعيد الشركة فتح مكاتبها أو تسمح لمعظم سفر الأعمال حتى سبتمبر، مع إلغاء الأحداث الشخصية لعام 2020.

أضاف دورسي أن تويتر سيعزز عمله من الإمدادات المنزلية بدل 1000 دولار.

ليس من المستغرب تمامًا أن يقوم تويتر بذلك، وليس فقط بسبب الطبيعة المرنة نسبيًا لتطوير خدمة قائمة على الإنترنت، يمكن أن يكون الوجود المادي باهظ الثمن بين المساحات المكتبية الأساسية ووسائل الراحة وعمليات النقل وتكاليف السفر.

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هذا يمكن أن يوفر المال على المدى الطويل حيث يحتاج تويتر فقط لاستيعاب هؤلاء العمال الذين يحتاجون أو يريدون الدخول.

يعترف هذا أيضًا بأن الوباء قد يغير المواقف تجاه العمل من المنزل، في حين أصرت الشركات منذ فترة طويلة على أن يأتي الأشخاص من أجل التعاون والتفاعل الشخصي.



قال جاك دوروسي، الرئيس التنفيذى لشركة Twitter تويتر، المالكة لموقع التواصل الاجتماعى تويتر، في بيان له، إن الشركة ستسمح للموظفين بالعمل من المنزل للأبد.

وصرح المتحدث الرسمى باسم الشركة لصحيفة الجارديان البريطانية بأن تويتر قد سمحت لموظفيها بالعمل من المنزل للأبد، وأنها أول شركة تتخذ قرار العمل من المنزل في الوقت الذى بدأ فيه فيروس كورونا بالتفشي، كما لن تكون الأولى في قرار العودة إلى العمل من مقرات الشركة، عند قرار الرجوع مرة أخرى.

وذكر البيان الذى وجهه دوروسي لموظفيه، أن تويتر استجابت بسرعة وبشكل فريد عن باقى الشركات، لقرار العمل من المنزل نظرًا لتأكيد الشركة على اللامركزية ودعم العمالة الموزعة القادرة على العمل من أي مكان.

وأضاف البيان أن الأشهر القليلة الماضية قد أثبتت قدرة الموظفين على تحقيق النجاح من خلال العمل من المنزل، وإذا كان هناك بعض الموظفين الذين يريدون العمل من المنزل للأبد فإن الشركة ستمكنهم من ذلك، وبالنسبة للذين يريدون العودة للعمل من مقرات الشركة فإنه لن يتمكنوا من ذلك قبل شهر سبتمبر المقبل.

وقامت تويتر بتعليق جميع رحلات العمل لموظفيها حتى العام القادم 2021، كما منحت الموظفين علاوات إضافية؛ لشراء لوازم المكاتب المنزلية ومتعلقاتها بما فى كراسي هذه المكاتب. حسبما نشر موقع "صدى البلد".

وكانت شركة فيسبوك قد أعلنت أنها ستسمح للموظفين بالعمل من المنزل حتى نهاية عام 2020، ولا تتوقع إعادة فتح مكاتبها قبل 6 يوليو، كما أكدت أنها ستواصل دفع أجور العاملين بانتظام.