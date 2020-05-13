تكنولوجيا: Dell تطلق أجهزة XPS 15 وXPS 17 بتصميم أنحف للإطارات في محيط الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت عملاق تصنيع أجهزة الحاسب Dell عن الإصدارات الجديدة من أجهزة XPS 15 وXPS 17 التي تنطلق بتصميم أنحف في إطارات الشاشة، والذي يظهر بشكل واضح في الجزء السفلي، مع أبعاد أعلى وبعض التحسينات الأخرى.

تحرص شركة Dell على تطوير تصميم الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المحمول، ولقد قدمت خلال الفترة الماضية جهاز XPS 13 بتصميم جديد وأنحف في إطارات الشاشة، واليوم تقدم هذا التصميم في كلاً من أجهزة XPS 15 وXPS 17.

قدمت Dell جهاز XPS 17 بتصميم صغير الحجم مقارنة بالأجهزة المنافسة المميزة بحجم 17 إنش في الشاشة، حيث يدعم الجهاز قياسات 14.74 في 9.76 في 0.77 إنش، وهو تصميم أصغر من جهاز LG Gram 17، إلا أنه مع هذا الحجم الصغير يتميز جهاز XPS 17 أيضاً بأبعاد 16:10 مع إطارات نحيفة في محيط الشاشة.

وتقدم Dell جهاز XPS 17 بإختيار في نموذج يدعم جودة عرض Full HD بلس، أو الترقية إلى نموذج بدقة عرض 4K UHD بلس، أيضاً تدعم الشاشة HDR400 مع نسبة 100% من ألوان Adobe RGB.

كما تؤكد Dell على أن جهاز XPS 17 صمم ليكون أقوى أجهزة XPS، حيث ينطلق الجهاز بالجيل العاشر من معالجات إنتل، مع كرت شاشة GeForce RTX 2060 بتصميم Max-Q من NVIDIA.

أيضاً تدعم Dell هذا الإصدار بنظام تبريد أكثر كفاءة في تبديد الحرارة، كما إستخدمت الشركة مروحة مزدوجة معاكسة للمخرج لدعم نظام التبريد، ودفع التهوية للجهاز بكفاءة أكثر، وهي براءة إختراع خاصة بشركة Dell.

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من جانب أخر أوضحت Dell أن مع الآداء والتكوينات المميزة في جهاز XPS 17، فإن الجهاز يدعم أيضاً أطول عمر شحن، حيث يستمر بعمر شحن حتى 20 ساعة مع النموذج المميز بدقة FHD Plus في الشاشة،

كما قدمت Dell جهاز XPS 15 الذي ينطلق أيضاً كأصغر جهاز حاسب بحجم 15.6 إنش في الشاشة، حيث يتميز بأبعاد 16:10 في الشاشة مع تصميم نحيف للإطارات في محيط الشاشة، كما يتوفر أيضاً بنموذج مميز بدقة عرض Full HD بلس، أو الترقية إلى نموذج بدقة 4K UHD بلس.

أيضاً يدعم جهاز XPS 15 الجيل العاشر من معالجات إنتل مع إختيارات في معالج i5، أو i7 أو أيضاً i9، أيضاً يضم الجهاز كرت شاشة GeForce GTX 1650Ti من NVIDIA، ويقدر عمر البطارية ب25 ساعة مع جودة عرض Full HD بلس في الشاشة.

يذكر أن Dell كشفت أيضاً عن إصدارات Creator من أجهزة XPS 15 وXPS 17 والتي تتضمن أدوات ومميزات لدعم المصممين والمحترفين من مطوري المحتوى، حيث تدعم أجهزة Creator آداء بسرعة أعلى، ودعم أفضل لتحرير الفيديو.

ومن المقرر أن يتوفر هذا الأسبوع جهاز XPS 15 2020 بسعر يبدأ من 1300 دولار، بينما ينطلق XPS 17 في صيف هذا العام بسعر يبدأ من 1500 دولار.

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