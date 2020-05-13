تكنولوجيا: تقرير يكشف عن عدم توافق بعض محولات وكابلات USB C مع لوحة مفاتيح Magic

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير جديد نشر عبر MacRumors، كشف عن بعض الشكاوى التي سجلت عبر مستخدمي لوحة مفاتيح Magic مع أجهزة iPad Pro، حيث لا تتوافق بعض محولات وكابلات USB C مع لوحة مفاتيح Magic، كما لا تدعم شحن iPad Pro.

قدمت شركة ابل خلال الفترة الماضية لوحة مفاتيح Magic لدعم أجهزة حاسب iPad Pro الجديدة، والتي انطلقت للأسواق بسعر 349 دولار، كما جاءت بميزة لوحة التتبع للمرة الأولى في أجهزة الآيباد.

رصد بعض من مستخدمي لوحة مفاتيح Magic مشكلة تظهر عند شحن لوحة المفاتيح بالكابلات الخاصة بشركات أخرى والتي لا تتوافق مع لوحة المفاتيح أو أجهزة الآيباد.

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ولقد كشف أحد المستخدمين عن محاولته لشحن لوحة المفاتيح بعدد ثلاثة من كابلات USB-C المختلفة، إلا أنها لم تتوافق مع لوحة المفاتيح، كما أظهرت رمز على شاشة iPad Pro يشير إلى إنتهاء الشحن، كما أكد على التواصل مع مركز خدمة ابل، حيث تم إستبدال الوحدة التي تأتي بعيوب في التصنيع.

كما أشار موقع MacRumors إلى أن نفس المشكلة ظهرت عند إستخدام PowerPort Atom من Anker، وأيضاً كابل USB-C الرسمي من ابل الذي لم يدعم أيضاً شحن جهاز ‌iPad Pro، هذا إلى جانب إصدار الأجهزة صوت للشحن كل بضع دقائق.

يذكر أن ابل لم توضح ما إذا كان السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو عدم دعم الكابلات الخاصة بالشركات الأخرى أو لوجود عيوب في الأجهزة حتى الآن.

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